Marie Piňosová a Tereza Motanová (sportovní střelba) – stříbro a bronz

Vzduchová puška dorostenek – to byla doména přerovské střelkyně Marie Piňosové, která trénuje mimo jiné i ve SSK Věžky. Byla z toho stříbrná medaile, nešlo však o jediné úspěchy střelců z Přerovska, které trenérsky vedl i Jaroslav Zoubek z SSK Věžky.

V disciplíně vzduchová pistole dorostenců Olomoucký kraj reprezentoval Radek Pluháček ze Sportovně střeleckého klubu Radslavice, který po postupu do závěrečného finálového rozstřelu nakonec obsadil 5. místo. Ještě lépe si vedla jeho kolegyně Tereza Motanová v kategorii vzduchové pistole dorostenek. Po postupu do finále vystřílela bronz. Oba jmenovaní pistoláři pak společně v soutěži smíšených družstev postoupili do finálové fáze a obsadili čtvrté místo.

V disciplíně vzduchová puška dorostenců byl kraj reprezentován Markem Černoškem ze Sportovně střeleckého klubu Věžky, kterému v konečném pořadí patřilo 9. místo. Společně s Marií Piňosovou brali „bramboru“ ze smíšených družstev.