Přísnější měřítko z pohledu Zubřic snesl pouze první set, ve kterém se domácí dlouho drželi na dostřel. Olymp nakonec přeci jen utekl a zvítězil 25:17.

„My jsme si v prvním setu zkusili novou variantu, ale v docela silné sestavě. Nechali jsme odpočívat jen Lucku Poláškovou ze zdravotních důvodů. Ten konečný stav neodpovídal, myslím si, že to bylo vyrovnanější, než nakonec ta sedmnáctka. Hráli jsme dobrý volejbal,“ byl s prvním dějství spokojen přerovský kouč Radim Vlček.

Jenže od druhé sady se naplno začala ukazovat síla Olympu se třemi reprezentantkami na palubovce. „Dostali jsme se pod tlak dobrým servisem soupeře a bylo víceméně jasné, jak ten zápas dopadne. Tak jsem chtěl obehrát mladé hráčky nebo dát šanci těm, které toho moc nenahrály,“ ohlížel se Radim Vlček.

Přerovanky si tak alespoň vyzkoušely další varianty, které by se mohly hodit v boji o play-off. Naděje na něj stále žije. Dalším klíčovým zápasem bude v sobotu 12. prosince duel se Šternberkem.

„Máme čtyři body, jsme srovnaní se Šternberkem, Prostějovem a Frýdkem. Je to otevřené. Já věřím, že když zahrajeme tak, jak jsme dnes hráli v prvním setu, nebo jak jsme hráli třeba dva sety včera, tak bychom to do play-off mohli dotáhnout,“ věří Radim Vlček.

Volejbal Přerov – PVK Olymp Praha 0:3 (-17, -8, -11)

Nejvíce bodů: Diatková 7, Benediktová 3 – Kocmanová-Havlíčková 17, Šimáňová 13, Komárková 11.

Rozhodčí: Kubinec, Kovář junior. Čas: 55 minut. Diváci: 0.

Přerov: Jehlářová, Zatloukalová, Diatková, Benediktová, Kotlabová, Semerádová, libera Kulová, Šádková. Střídaly: Dlouhá, Köhlerová, Boudová, Plešingrová. Trenér: Radim Vlček.

Olymp: Hodanová, Purchartová, Kocmanová-Havlíčková, Komárková, Šimáňová, Smutná, libero Pešková. Střídaly: Jaňourová, Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.