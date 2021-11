V Olomouci v úvodním setu tlačily favorizované vysokoškolačky několikrát ve snaze ovládnout hru ve svůj prospěch, houževnatý soupeř však vždy zareagoval. Až na pět bodů na servisu Brazilky Silvy se hostům odpovídalo hůře. Přesto Přerov ještě koncovku zkomplikoval, nicméně domácí hráčky finále zvládly - 25:22 a 1:0.

Ve druhém dějství se vedení přelévalo ze strany na stranu. Až v závěru univerzita zatlačila a od stavu 18:18 díky sedmi uhraným výměnám v řadě a výsledku 25:18 vedly 2:0.

„Je to už z naší strany obehraná písnička. Ve druhém setu vedeme 17:13, ve třetím 18:15, ale je to pořád stejné. V koncovce pak uhrajeme jediný bod, do té doby hrajeme vyrovnaný zápas,“ hodnotil přerovský lodivod Radim Vlček.

Divoký průběh pokračoval i ve třetí části duelu. Rozhodovalo se až v závěru a olomoucký tým už zápas dohrál - 25:20 a 3:0.

„Jsem rád za tři body, ale náš výkon mě moc nepotěšil. Chci od hráček nástup do každého setu od prvního bodu, ale my jsme začínali hrát až zhruba od stavu 16:16. Přitom lepší výkon by nám všem ušetřil síly do dalších duelů. Takto zbytečně plýtváme energií,“ řekl šéf olomoucké lavičky Martin Hroch.

Ve čtvrtek 11. listopadu se vysokoškolačky představí v rámci 12. ligového kola na palubovce Sokola Šternberk.

VK UP Olomouc - Volejbal Přerov 3:0 (22, 18, 20)

Rozhodčí: Možnár, Michálková

Čas: 75 minut

Diváků: 150

Olomouc: Kneiflová, Štimacová, Šepeľová, Blancová, Babićová, Silva, libero D. Kulová. Střídaly: Tinklová, Moscická, Gambová.

Přerov: L. Zatloukalová, Gardnerová, Dlouhá, Hutchinsonová, Semerádová, McClellanová, libero A. Kulová. Střídaly: Köhlerová, Hůsková, Šádková, L. Zatloukalová, Baláková.