Přerov – V loňské extraligové sezoně, tak jako v posledních několika letech, bojovaly přerovské volejbalistky o holé přežití v nejvyšší soutěži, a proto nové vedení PVK Přerov Precheza před letošním ročníkem tým od základu změnilo. A přineslo to ovoce.

Hanácké derby volejbalistek Olomouc vs. Přerov | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

Hala SK Přerov se opět začala plnit téměř do posledního místa a dostavily se i dílčí úspěchy, vždyť Přerovanky se v období Vánoc na chvíli ohřály i na první příčce.

Poté ale přišla delší soutěžní pauza, která hráčkám uškodila.

Ty v základní části Uniqa extraligy skončily na páté příčce s bilancí deseti vítězství a osmi porážek.

Po odehraných osmnácti zápasech už teď přichází na řadu druhá část sezony, tedy play-off. V něm Přerovanky poměří síly v hanáckém derby s Olomoucí. Začíná se už v pátek a v sobotu na soupeřově palubovce.

Přerovský volejbalový klub sice skončil v základní části na páté příčce, ale jelikož do vyřazovacích bojů zasáhne už i z první příčky nasazený Prostějov, utká se PVK v úvodním kole play-off hraném na tři vítězná utkání s druhou Olomoucí, která je před touto sérií papírovým favoritem, což potvrdil i kouč Vladimír Sirvoň.

„V úvodu sezony sice párkrát zaváhala, ale poté začala hrát dobrý volejbal. Má skvělou nahrávačku, hrají rychle, vysoko, bez chyb. S Brnem a Prostějovem patří k favoritům celé soutěže,“ pověděl trenér.

Sirvoň je rád, že se jeho tým ve čtvrtfinále vyhnul Slavii, osobně by však bral jiného soupeře, než zrovna Olomouc.

„Myslím, že nám sedí Brno a nakonec i Olymp, přestože jsme s ním dvakrát prohráli. Jsem rád, že nemáme Slavii Praha, ta je nepříjemná, hlavně v domácím prostředí,“ pokračoval.

I když Olomouc skončila s patnácti vítězstvími druhá a postaví se proti pátému Přerovu, má tato série jednu výhodu pro oba týmy.

„Olomouc je blízko, bude tedy snazší a rychlejší přesun k zápasům,“ řekl kouč.

Volejbalistky Přerova v posledním utkání základní části sice vyhrály v hlavním městě se Střešovicemi 1:3, přesto stratég Sirvoň nebyl s předvedenou hrou spokojen.

„Náš výkon je, zdá se mi, trošku o hlavách hráček. Proto jsem jim dal o víkendu netradičně volno, aby si trošku odpočinuly,“ konstatoval.

Od začátku nového týdne už ale opět naběhly na tradiční tréninkový systém.

„V pondělí jsme to kondičně doladili a od úterý se už připravujeme na zápas. Nebude to ale nic výjimečného, prostě klasika,“ podotýká Sirvoň.

Série začíná v pátek

Série hraná na tri vítězná utkání začíná už v pátek a v sobotu v Olomouci a víkend nato se celý ansábl přesune do Přerova.

„Chtělo by to přivézt jedno vítězství, byl by to dobrý základ. Tím, že Olomouc hraje dvakrát doma, tak musí vyhrát. Může to být trošku výhoda, ale také nevýhoda, protože bude pod tlakem,“ uvědomuje si trenér.

S přibývajícím množstvím utkání a faktem úzkého kádru se na hráčkách projevuje únava.

„Stav je stále stejný, holky jsou přetažené, hrajeme to na pět, šest hráček. Máme v týmu drobná zranění, je ale zbytečné o tom mluvit a vymlouvat se na to,“ uzavřel povídání před čtvrtfinálovou sérii kouč Vladimír Sirvoň.

Do prvního kola play-off s Olomoucí vstoupí přerovské volejbalistky v pátek v 17 hodin na palubovce soupeře, ve stejný čas poté odehrají i druhé utkání v sobotu.

Do Přerova se série přesunu o následném víkendu 2. – 3. dubna. Páté rozhodující utkání by se poté hrálo ve středu 6. dubna v Olomouci.