Bulharská kráska i chorvatská dcera basketbalisty. Kdo jsou posily Zubřic?

Atanasovová dle trenéra těžce nesla, pokud musela ze hřiště a údajně nebyla v Přerově šťastná.

„Dle mého hledala výmluvy a únik po zápase v Brně se Šelmami, po kterém přišla, že chce v klubu skončit. Prý nehrála tolik, kolik by měla. Dovolil jsem si ji vystřídat,“ pokrčil Radim Vlček rameny.

„Nastoupila v základní sestavě. Čísla během druhého setu měla špatná, tak jsem tam poslal mladou Anetu Hůskovou, což se jí nelíbilo. Už jsem ji takto vystřídal během sezony střídal párkrát. Nezajímá mě jako trenéra, jakou má hráčka smlouvu nebo odkud je, ale jak hraje,“ vysvětluje kouč.

Pro srovnání, Hůsková odehrála za sezonu 55 setů (včetně posledního duelu s Libercem). „U mladé hráčky samozřejmě může přijít herní výkyv. Ale taky bych u 19leté hráčky čekal nějakou pokoru,“ dodal směrem k žádosti Bulharky o ukončení kontraktu.

„Joanna nastoupila v základní sestavě pokaždé kromě jednoho utkání, kdy byla nemocná. Rozhodli jsme se tedy ukončení smlouvy podepsat a pustit ji domů,“ řekl Vlček.

Deník oslovil i bulharskou volejbalistku, ta však neodpověděla.

Bude se vedení Zubřic dívat po případné náhradě? I vzhledem k tomu, že Přerov směřuje k devátému místu tabulky neznamenajícímu ani baráž o udržení, ani play-off, nejspíše ne.

„Asi by to bylo zbytečné vyhazování peněz. Budeme doufat, že se nám vyhnou nemoci a zranění, abychom to v klidu dohráli. Do tréninku se nám navíc vrací mladá smečařka Šrámková, využít můžeme trenérku juniorek Lenu Obornou,“ nastínil Radim Vlček.

Jisté je, že podstatně více prostoru bude v základní sestavě dostávat čerstvě 22letá Aneta Hůsková. „Také si musela na šanci čekat rok a tři čtvrtě,“ připomněl Vlček.

Teď má minimálně stejně sympatická smečařka šanci nahradit Atanasovovou a pomoct Zubřicím k více než dosavadním třem výhrám v sezoně.

