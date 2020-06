Proměnou tak muselo projít také to, co si tuzemská hvězda silových sportů servírovala na talíř.

„Když jsem začal cvičit, jedl jsem hodně striktně. V podstatě jsem si nedovolil sníst ani lučinu, vše jsem si vážil,“ popisuje Tkadlčík.

„Jakmile jsem ale začal dělat silové sporty, hodně jsem se rozežral. Začal jsem jíst takzvaně všechno. Ve velkém množství,“ prozradil silák z Přerova.

„Teď si ale na jídelníček dávám větší pozor. Nejím žádné fastfoody, snažím se dopřávat si kvalitní potraviny. Nechybí tam ale ani sladké, protože potřebuji dost energie,“ vysvětluje aktuálně dvojnásobný mistr Evropy.

Unikát je Jiří Tkadlčík nejen kvůli senzačním výkonům a vahám, které dokáže zvedat.

Od tří let trpí cukrovkou 1. typu.

Je tak inspirací pro všechny sportovce, kteří mají jakékoliv zdravotní omezení. To se u Jirky pochopitelně hodně dotýká také jídelníčku.

„Člověk musí poslouchat sám sebe, naslouchat svému tělu. Nemůžu třeba během dní, kdy necvičím, sníst tolik, jako když cvičím. Jednoduše to nespálím a udělalo by mi to nepořádek v cukrovce, rozhodilo by mě to,“ nastínil Tkadlčík.

„Ne vždy se to povede, je to metoda pokus – omyl, ale člověk se za těch 28 let, co tu cukrovku má, ledasco naučí. Se sportem se to dá kombinovat, je to samozřejmě těžší, ale tu cestu si musím najít, protože prostě chci,“ dodal strongman.

Jiří Tkadlčík už všem ukázal, že na vrchol se dá probojovat přes všechny možné zdánlivě nepřekonatelné překážky.