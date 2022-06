„Jsou to závody zejména pro mládež do zhruba sedmnácti let. Jde o regionální měření sil,“ přiblížil trenér pořádající Kanoistiky Přerov Libor Šulák

Nejlépe si mezi třinácti kluby vedli právě domácí. Kanoistika Přerov v bodování oddílů obsadila první místo. Pomohli k tomu i reprezentanti, kteří už zamířili na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Bělěhradě. Českou republiku a Přerov budou reprezentovat Vojtěch a Jan Macháčkovi a Denisa Janáčková.

Šampionát je v Srbsku na programu od 23. do 26. června.

