„Bude na mě velký tlak. Ale už se na to moc těším,“ usmívala se rodačka z Kojetína, která poslední dvě sezony nastupovala za Olymp Praha.

Jak rychle se rozkoukáváte v novém týmu?

Já jsem tady skoro doma. Volejbalově jsem vyrůstala v Prostějově, kde jsem začínala, takže tady znám trenéry, i když se to teď změnilo. Jsem zatím spokojená, s holkama si to sedá na hřišti, i když to potřebuje čas. Ale myslím, že máme dobrý potenciál pro obhajobu titulu.

Na úvod domácího turnaje jste porazily Prostějov 3:1. Byl to ale větší boj, než se možná čekalo. Jak probíhá sehrávání týmu, do kterého přišlo víc nových hráček?

Musí si sednout nahrávačka s novými smečařkami. A taky s nimi potřebuju čas já, abychom zorganizovaly přihrávku, abychom o sobě věděly. To přijde časem, až se budeme na hřišti cítit.

Potěšilo vás, že si vás Olomouc, která hledala nové libero, vytáhla z Olympu?

Určitě. Já jsem ještě měla v Olympu smlouvu. Měly jsme dobrý rok, ale když přišla nabídka do Olomouce, tak to by pro mě takový nový impuls a nová šance. Nebylo proč nabídku odmítnout.

Byla jste z nabídky mistrovského klubu i překvapená?

Rozhodně, já jsem věděla, že tady byl dobrý tým – všech dvanáct hráček na super úrovni. Takže jsem nečekala, že bych měla šanci se sem dostat.

Je to pro vás už třetí hanácké angažmá. Byla jste v Prostějově, v Přerově a nyní v Olomouci. Jste ráda, že jste sem přišla v době, kdy je VK UP největším favoritem extraligy?

Já jsem si říkala, že jednou bych se sem chtěla dostat, až budu mít zkušenosti. Vůbec jsem nečekala, že to bude tak brzo. Vážím si té příležitosti.

Berete to jako velkou výzvu?

I Olymp měl velké ambice a dostaly jsme se do čtyřky. Tady to ale bude těžší, protože jde o obhajobu. Bude na nás velký tlak a na mě taky.

Jste na velký tlak připravená?

Určitě, já se na to moc těším (usmívá se).

Byla pro vás Praha i dobrou životní zkušeností?

Bylo to zas něco jiného, já jsem z malého města, z Kojetína. Ale v Praze jsem si zvykla a byla to dobrá zkušenost. Hodně mi toho dal i pan trenér Mitáč, jak po psychické stránce, tak po herní.

Jak na vás působí nový olomoucký trenér Petr Zapletal?

Dal nám teď dobrý impuls, snaží se to hecovat, žije s týmem. Zatím jsem spokojená.

Kouč Zapletal má před sebou rovněž premiérovou sezonu v Olomouci. Půjde tým s několika nováčky přesto za nejvyššími metami?

Je to tak nastavené. Budeme s tím muset bojovat a popereme se o to.