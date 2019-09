Svými výkony zaujala i přerovského trenéra Radima Vlčka, který potřeboval kvalitní univerzálku. A nejen to.

Sandra Kotlabová je novou kapitánkou obměněného týmu Zubřic.

„Patřím k nejstarším v týmu, asi je to věkem,“ hádá 27letá volejbalistka. Důvodů pro její zvolení je ale mnohem více.

Sandro, kdy jste se dozvěděla, že budete novou kapitánkou týmu?

Víme to od domácího přípravného turnaje (přelom srpna a září, pozn. red.). Hlavní trenér to oznámil během losování, tak jsem se to dozvěděla i já.



Řekl vám důvody vašeho zvolení?

Nic mi k tomu v podstatě neřekl, ale asi je to věkem (usmívá se). Patřím k nejstarším v týmu, asi to bude tím.



Dva roky jste strávila u hanáckého rivala ze Šternberku. Jak hodnotíte své předešlé angažmá?

Ve Šternberku mi dali super základ, byl to odrazový můstek pro působení v extralize. Myslím, že jsem se tam dobře rozehrála, tak doufám, že zkušenosti, které jsem za dva roky nasbírala, prodám i tady v Přerově.

Cítila jste, že je čas vydat se novým směrem?

Chtěla jsem sama změnu, ale byli jsme už domluvení i s trenérem Vlčkem. Projevil o mě zájem, slovo dalo slovo a dali jsme to dohromady.

Jak z pozice kapitánky hodnotíte dosavadní přípravu?

Příprava byla super po fyzické i herní stránce. Ač jsme kompletně nový tým, sedli jsme si s holkama skvěle. Jsme i povahově podobné. Nikdo nezkazí žádnou srandu, budeme držet při sobě.



Už se tým sehrává? Vy jste třeba alternovala i na pozici smečařky, funguje souhra s nahrávačkami?

Zatím si myslím, že vše je pořád v rámci přípravy. Obě nahrávačky ale jsou zkušené, tam se sehráváním nebude problém. Ano, v rámci přípravy jsem alternovala i na smeči, což mi teda osobně úplně nesedí. Doufám ale, že se do toho dostanu a bude tam třeba možnost střídání, abych pomohla spoluhráčkám.

Nyní vás čeká turnaj ve Francii, kam už jste se podívala i v dresu Šternberku. Co od zájezdu očekávat?

Do Quimper se těším. Je to tam super – zázemí, prostředí, čekají na nás i skvělé týmy z Francie a Slovenska. Je to super zkušenost, další sehrávání se s týmem, ale zároveň v jiné zemi. Poznáme jinou kulturu, jiné protihráčky. Stojí to za to.

Jak vidíte šance Přerova v novém extraligovém ročníku?

Doufám, že navážeme na úspěchy z loňské sezony. Nebude to jednoduchý úkol, protože máme kompletně nový tým. Holky z loňska spolu byly mnohem delší dobu, byly více sehrané. Věřím ale, že pořádně ještě zapracujeme, budeme bojovat, co nám síly stačí, a urveme co nejlepší výsledek.

Trenér Radim Vlček o výběru kapitánky:

„Sany je povahově hrozně dobrý člověk, na což já dám. Tak jsem ale skládal celý tým. Má lidské i herní kvality, dá se na ni spolehnout a je s ní výborná komunikace. V kombinaci s tím, že patří mezi tři nejstarší hráčky, to pro mě byla jasná volba. Někdy je lepší řízená demokracie, takže jsme s kolegou Michalem Derychem určili, že psychickým lídrem bude Sandra.“