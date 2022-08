Americký sen! Nosková si na US Open zahraje proti Williamsové

Další velké tenisové sny si v New Yorku plní hráčka TK Precheza Přerov Linda Nosková. Teprve 17letá vycházející hvězda prošla kvalifikací US Open, vyřadila i bývalou světovou pětku z Kanady Eugenie Bouchardovou. To vše pod dohledem zkušené Lucie Hradecké, se kterou ve středu nastoupí do čtyřhry. A soupeřky? Nikdo menší než slavné sestry Williamsovy!

Linda Nosková na tréninku v Přerově. | Foto: Deník/Jan Pořízek