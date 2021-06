„Máme strašnou radost. Vyhrát juniorku French Open, to už o něčem svědčí. Měla těžké čtvrtfinále i semifinále, v šestnácti letech to zvládla skvěle psychicky. Musela se navíc koncentrovat i na debl. Podala neskutečný výkon. Finále zahrála nádherně,“ rozplývá se manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

Nosková má za sebou životní turnaj, po kterém se z dívky z Bystřičky u Vsetína bez nadsázky pomalu ale jistě stává žena, o které může mít povědomí celý tenisový svět.

„Nemám slov. Úžasné. Je to vážně nepopsatelný pocit,“ rozplývala se Linda Nosková bezprostředně po triumfu.

Výbuch radosti, po kterém se tenisovému talentu vehnaly slzy do očí, to je přitom něco, co u Noskové jen tak neuvidíte.

„Konečně! To jsem ji viděla poprvé se takto radovat. Už v semifinále. Ve finále jsem pak konečně viděla její emoce,“ pousmála se Daniela Huťková.

Nic nemá na háku

Lindinu výjimečnou osobnost dobře zná. „Ona tak působí. Vše skousává v sobě. Člověk, který ji nezná, si může myslet, že to má na háku, to ale není pravda,“ upozornila manažerka přerovského klubu.

Podobně o své svěřenkyni mluvil v rozhovoru pro Deník také bývalý kouč Tomáše Berdycha či Karolíny Plíškové Tomáš Krupa.

„Je velmi introvertní, ale na druhou stranu, co se týče tenisových věcí, člověk se s ní dorozumí velmi dobře. Odpovídá rozumně a i výřečně. Mentálně je na tenis nastavená velmi dobře. Mám ten pocit, že v hlavě je relativně dost silná,“ prozradil koncem března.

A měl pravdu. Linda Nosková si navíc na Roland Garros doslova užívala přítomnost divácké kulisy. „Má ráda, když hraje centrkurtech a má tam diváky. Čím více, tím lépe, to jí vyhovuje,“ potvrdila Daniela Huťková.

Česká naděje si dlouho neodpočine. Již v neděli v podvečer přiletěla z Paříže a od pondělí už se i s trenérem Krupou připravuje ve Starých Splavech na Macha Lake Open. Jak daleko dojde v ženském turnaji s dotací 60 000 amerických dolarů?

„Teď už bude hrát hodně ženské turnaje. V juniorce odehraje jen grandslamy. Na Wimbledon se ale nestihla přihlásit, tak se žádá o volnou kartu,“ nastínila Huťková.

Během letošního roku ovládla Linda Nosková dva ženské turnaje okruhu ITF v Bratislavě, díky čemuž se vyhoupla k 650. příčce na okruhu WTA.