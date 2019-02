/FOTOGALERIE/ Antukové kurty odpočívají pod sněhovou pokrývkou, to ovšem v únoru již tradičně nic neznamená pro nohejbalovou elitu nejen z České republiky. V Přerově mají totiž ti nejlepší hráči už od roku 2005 v kalendáři vyznačen turnaj HONEMSEM, který se v sobotu konal v hale Spartaku jako 12. ročník Memoriálu Pavla Holíka.

Turnaj Honemsem Nohejbal Přerov 2019, Memoriál Pavla Holíka | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to pro nás velká akce a velká zodpovědnost. Jako každým rokem patří největší dík panu předsedovi Jiřímu Pavelkovi, který má s organizací největší práci. Přípravy v hale a podobně už jsou samozřejmě na nás hráčích, aktivních i neaktivních nohejbalistech. Jsme jedna parta, máme to zajeté a každý už ví, co má dělat,“ uvedl za nohejbalisty z TJ Spartak Přerov Ondřej Miklík.