Těsně před branami finále skončila závodnice Fitness AVE Nikoleta Hricová na mistrovství Evropy ve fitness a kulturistice. Ze Španělska si odvezla sedmé místo z kategorie akrobatické fitness žen nad 163 centimetrů a 11. příčku z kategorie bodyfitness žen nad 168 centimetrů.

Fitnesska Nikoleta Hricová si odvezla 7. a 11. místo z mistrovství světa 2023 | Video: se svolením Fitness AVE

„Jsem přesvědčena, že Niky nebude na finále ve fitness dlouho čekat. A věřím, že i v budoucnu je medaile v této kategorii více než reálná,“ věří trenérka Hricové Lenka Červená-Bořutová.

„Co se týče bodyfitness, startovní pole je o pár let starší než Niky. A v této kategorii je to o létech dřiny v rámci svalového rozvoje vyzrálosti. Tady si Nikča ještě musí počkat,“ doplnila.

„Je to neskutečný dříč se kterým jsem se ještě za dvacet let nesetkala. Miluje to, co dělá,“ řekl závěrem Lenka Červená-Bořutová.

VIDEO: Další úspěch Fitness AVE. Hricová bronzová mezi ženami