/FOTO + VIDEO/ Karel Plášek mladší vystřelil inline hokejistům Přerova ve čtvrtfinále postup do letošní Final Four extraligy. Night Birds překvapivě vyřadili vítěze východní skupiny ze Zlína, na finálovém turnaji v Chrudimi už ale nestačili v semifinále na pozdějšího vítěze Prague Rats.

Starší žáci IHC Night Birds Přerov jsou mistry České republiky v inline hokeji | Video: se svolením IHC Night Birds Přerov

V boji o bronz pak „Sovičky“ podlehly Černošicím a zbylo na ně nepopulární čtvrté místo. Za úspěch se však dá považovat další účast ve Final Four.

„Čtvrtfinále, to byly neskutečné zápasy. Nevyšlo semifinále. Chybělo tam srdíčko, které tam kluci dávali celou sezonu. Přišli hráči, kteří nemohli předtím hrát, a chemie z týmu nějak vypadla,“ ohlíží se manažer IHC Night Birds Přerov Patrik Škandera.

Oproti čtvrtfinálovému dvojutkání se Zlínem přijeli Přerovu pomoci i Mikuláš Zbořil, Martin Gremlica či Aleš Jergl. Po celou sezonu ze známých jmen „Sovičky“ táhli kromě již zmíněného Pláška i jeho spoluhráč z HC Olomouc Jakub Navrátil. Z přerovských Zubrů nechyběl sportovní manažer Pavel Hanák, obránce Tomáš Hanák nebo útočník Daniel Indrák.

Mistrovský tým z loňského roku nicméně doznal změň a na ročníku 2023 to bylo znát. „Kluci měli osobní povinnosti nebo zdravotní problémy. Jak už to v inline hokeji bývá, vyhrajete titul a další rok se tým rozpadne a musíte ho stavět nanovo. Nám to tentokrát nevyšlo,“ řekl Škandera.

„Kolem Pavla Hanáka se postavil mančaft mladých kluků, kteří bojovali. Měli jsme problém s gólmany, čekali jsme na Jakuba Machače, až se nám vrátí s ciziny. Jakmile mu to umožnil zahraniční klub, postavil se do brány a držel mančaft nad vodou,“ dodal.

Tituly slaví mládež

Night Birds však pochopitelně nejsou jen o mužském inline hokeji. Soví mládež patří mezi nejlepší v republice. Letos se k již tradičně neporazitelné kategorii dorostu přidali starší žáci. A to přesto, že v sezoně nemohli počítat s výhodou domácího prostředí.

„Cílem mládeže byl jeden titul, podařily se dva. Na našem zimním stadionu se opravují kabiny, museli jsme využít zimní stadion v Kroměříži. Vyšli nám vstříc časově, prostorově i cenově. Proběhlo tam také finále mládeže, ze kterého máme dvě zlaté a dva bronzy,“ pochvaluje si Patrik Škandera.

