S cílem obhájit mistrovský titul vstoupí již v sobotu do nové extraligové sezony inline hokejisté Přerova. Night Birds se na úvod představí na hřišti Uherského Brodu, kde se jim do cesty postaví domácí Kanci a zlínští Ďáblové. Night Birds navíc do sezony vstoupí coby pátý nejlepší klub Evropy.

Inline hokejisté Přerova uspěli v Evropské lize na Kanárských ostrovech. | Foto: se svolením IHC Night Birds Přerov

Koncem dubna Přerované odcestovali na Kanárské ostrovy, kde v rámci Evropské ligy poměřili síly s evropskou špičkou. V konkurenci těch nejlepších týmů ze Španělska, Francie či Itálie brali páté místo.

Tým kolem Pavla Hanáka, Karla Pláška mladšího, Jakuba Navrátila či Daniela Indráka sice neuspěl ve skupině smrti, v boji o umístění už ale válel a odvezl si bilanci tří výher a tří porážek.

„Do posledních zápasů jsme dali všechno a zápasy o umístění už jsme dokázali zvládnout, což je pro Přerov skvělý výsledek. Je to pro nás úspěch,“ řekl manažer „Soviček“ Patrik Škandera.

„Bylo to perfektní. Nová zkušenost, která nás postavila do role outsiderů. Byli jsme na kolečkách po dlouhé době, ostatní už mají sezonu. Vyzkoušeli jsme si, jak to hrají profíci, na jakém hřišti, s jakými pravidly. Myslím, že nám to hodně dalo,“ věří kapitán týmu Pavel Hanák.

Zářil Šejba

Přerovanům chyběly kvůli hokejovým povinnostem opory jako Aleš Jergl, Jakub Ferenc či Mikuláš Zbořil. Šanci tak dostalo mládí a rozhodně se neztratilo. Hlavně brankář Robin Šejba se dočkal velké chvály i od soupeřů.

Inline hokejisté Přerova uspěli v Evropské lize na Kanárských ostrovech. Robin ŠejbaZdroj: se svolením IHC Night Birds Přerov

„Borci z něj byli unesení. Vymazal vicemistra španělské ligy, soupeř z něj byl nešťastný, co předváděl za zákroky,“ chválil Škandera.

Jiný Přerovan, Jan Andrýsek, se s týmem Molina Sport radoval ze zisku evropského titulu.

Za obhajobou

Doma se Night Birds v rámci extraligy mužů poprvé představí 20. května, kdy hostí Brno a Boskovice. Právě muži budou jedinou kategorií, která bude v sezoně 2023 hrát domácí zápasy v MEO Aréně.

„Sezona pro nás bude letos nejnákladnější. Probíhá rekonstrukce kabin na zimním stadionu. Domácí pro mládežnické kategorie bude stadion v Kroměříži, kde nám město vyšlo velice vstříc. Na turnaje tam budeme mít plnohodnotné zázemí,“ vysvětlil Patrik Škandera.

„I tak chceme v mládeži vyhrát alespoň jeden titul. V extralize pak postavit dobrou partu kolem Pavla Hanáka, který každý rok končí, ale zase u nás zůstává,“ usmál se Škandera.

„Je pravda, že už asi šest let říkám, že končím. Ale pořád mě to baví, parta je skvělá, snažím se vše stíhat. Snad to klukům moc nekazím,“ řekl skromně mimo jiné sportovní manažer Zubrů Hanák.

„Vítězství neomrzí. Chtěli bychom v extralize každý zápas vyhrát, i když se nám má sejít trošku jiná sestava. Kluci ze zahraničí nám budou chybět. Nejlepší by samozřejmě bylo to zase vyhrát a zahrát si Evropskou ligu,“ uzavřel Pavel Hanák.

