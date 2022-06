Za přerovský celek nastupovala i hokejová jména jako Jakub Navrátil, Aleš Jergl, Michal Postava či Mikuláš Zbořil, který tak má unikátní double z obou extralig.

V posledních dvou duelech se „Sovičky“ mohly spolehnout i na posilu z jednoho z nejslavnějších profesionálních klubů Evropy – francouzského Rethelu. Právě Petr Školoud v sobotu otevřel gólový účet Přerova a ve finále se blýskl hattrickem.

„Věřil jsem v partu kluků, kterou tady máme, a v to, že jsme dostatečně sebevědomí a zvládneme to uhrát. Neřekl bych ale, že to bylo jednoduché,“ vracel se k finálové výhře nad Hradcem Petr Školoud.

„Šli jsme střídání za střídáním. V obou zápasech Final Four se nám podařilo brzy dát první gól, od čehož se odvíjel zbytek zápasu. Kontrolovali jsme puk a poté využívali brejků a přečíslení, takže jsme tam nasázeli góly,“ řekl autor tří finálových tref.

Hronek? Normální hráč

Za Hradec, který v semifinále po fantastickém obratu porazil Zlín 7:4, nastupovala mimo jiné i hvězda NHL Filip Hronek.

„Všichni se na to ptají, je to tak pokaždé, když nějaký tým má hvězdu ledního hokeje. Protože se inline hokeji věnuji nějaký ten rok profesionálně, tak si z toho hlavu nedělám. Naopak tam vidím nějaké mezery a snažím se toho využít,“ přiblížil Petr Školoud a výkon Hronka nechtěl hodnotit. „Normální hráč, ve finále jsme Hradci skoro nepůjčili puk,“ uzavřel střelec.

Přerov se tak dočkal vysněného titulu. Klubu z Hané totiž jako jediný chyběl ten z extraligy dospělých, jinak už se historicky radovaly všechny kategorie Night Birds.

„Konečně jsme to vybojovali. Já osobně jsem s inline hokejem začal před osmi lety a pokaždé jsem v létě hrál v Přerově. A to čekání opravdu bylo dlouhé,“ usmál se Školoud.

„Věk nezastavíme, třeba Pavel Hanák mi už čtyři nebo pět let říká, že po sezoně končí,“ zmínil 27letý forvard jméno veterána a sportovního manažera HC Zubr Přerov.

Víkend „Soviček“ se tak nesl ve znamení oslav, ještě předtím ale tým navštívil v nemocnici Jana Andrýska. Dalšího inline hokejového profíka v semifinále nepříjemně narazil na mantinel Marek Loskot.

„Nečekal to. Měl zašitý obličej, zlomený nos a otřes mozku. Jeli jsme hned po finále za ním, pak už jsme pokračovali slavit do Přerova,“ řekl Školoud.

Tentokrát ve Francii se slavnými Ďábly z Rethelu vypadl v semifinále. Vítěz loňské Ligy mistrů se tak mohl o něco dříve přesunout domů do Přerova.

„Vždycky se rád vracím, kdykoliv tu možnost mám,“ má jasno. „Na rovinu, v Česku je to úplně jiný inline, ve Francii se hraje na malém hřišti a je to větší fofr. Tady jde více o trpělivost. Kdo hraje na velkém hřišti bezhlavě, většinou prohraje, protože má díry v obraně,“ srovnal Petr Školoud.

Na přelomu října a listopadu jej čeká s českou reprezentací mistrovství světa v Argentině. Jiný spoluhráč, Mikuláš Zbořil, poletí již za pár dní do Spojených států na Světové hry do Birminghamu.

