„Nemůžu ale říct, že jsem úplně spokojena. Déle jsem teď neodehrála žádný zápas a začátek byl takový opatrný, hodně chyb. Ale pak jsem se do toho dostala, druhý set už byl lepší, zahrála jsem tam i pár winnerů,“ zhodnotila Muchová první singl charitativního turnaje, díky kterému za každý odehraný bod poputuje stokoruna na dobrou věc.

Výsledek 4:6, 6:4 a 10:8 ve prospěch olomoucké tenistky tak byl vzhledem k povaze celého projektu ideální. Duel dvou špičkových hráček nabídl 146 míčků, tedy 14 600 korun do pomyslné kasičky.

„Taky jsem si to teď uvědomila, během zápasu ale úplně ne,“ usmívala se Muchová po utkání.

„Byl to ale těžký a dlouhý zápas,“ ohlédla se 26. hráčka světa.

Karolína Muchová se po koronavirové pauze představila na čtvrté podobné akci. Do prvního podniku Tipsport Elite Trophy, který „černý“ tým na pražské Štvanici ovládl poměrem 7:4, ovšem nezasáhla.

„Je určitě super, že tyhle soutěže jsou,“ pochvaluje si.

PRAHA, NEBO ODLET DO AMERIKY?

Rozpaky ze zvláštní sezony ale pochopitelně přetrvávají. V těchto dnech se měla Karolína Muchová předvést na slavném Wimbledonu, kde vloni uhrála čtvrtfinále.

„Dnes ráno jsem si to uvědomila, je to takové smutné. Co na to říct, Wimbledon bude příští rok, takže je potřeba se dívat dopředu a těšit se na to,“ pokrčila rameny.

Ve hře je aktuálně restart velkých mezinárodních akcí v čele s US Open. Grandslam se má bez diváků odehrát v původním termínu. Právě před turnajem v New Yorku je však nově na programu také podnik WTA v Praze.

„Plány se teď strašně mění. Vůbec jsme nevěděli, že bude turnaj v Praze. Plánovala jsem Cincinnati a New York. Jenže situace kolem koronaviru je tam horší a horší, nikdo neví, jestli to ze dne na den nezruší. Nevíme, na čem jsme. Je těžké udělat plán. Doma ale hraju vždy ráda,“ naznačila Karolína Muchová, že přednost nejspíš dostane Prague Open.

Obavy z koronaviru po exhibiční Adria Tour Novaka Djokoviče mezi tenisty přetrvávají.

„Ukázalo to, že na to, hrát turnaje v zahraničí, možná ještě není úplně čas. Nemám strach z té nemoci. Kdybych ale nedejbože byla pozitivní, tak tam někde v hotelu budu muset zůstat čtrnáct dní v Americe, to je nepříjemné,“ přiznala závěrem Karolína Muchová.