Hokejisté Olomouce (v červeném) porazili Kladno. Jan LukášZdroj: HC Olomouc/Alena Zapletalová

„Já si myslím, že Olomouc by si zasloužila hrát Ligu mistrů! Uvidíme, co z toho ještě vyšťavíme. To by byl asi velký oříšek pro všechny. Ti by koukali, až by do plecharény dorazili. My bychom se naopak těšili, jak budeme autobusem cestovat po celé Evropě.“ brankář HC Olomouc Jan Lukáš ke skvělým výkonům Mory v letošní sezoně