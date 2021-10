Domácí přitom ještě v poločase prohrávali o šest bodů. „Rozhodl vstup do třetí čtvrtiny, ve kterém jsme soupeře za šest minut přejeli 16:2. Od té chvíle jsme kontrolovali zápas díky lepší souhře v útoku a dobrému doskakování pod vlastním košem,“ byl spokojen Michal Krčmář.

„Na to, že většina hráčů se k basketbalu vrátila po několika letech, to byl důstojný výkon ozdobený výhrou o šestnáct bodů,“ pochvaloval si hrající trenér přerovského týmu Michal Krčmář.

Basketbalisté TBS Sokol Přerov mají za sebou úvodní duel Středomoravské ligy mužů. A šlo o povedený comeback po čtyřech letech. Před až překvapivě zaplněnou sokolovnou porazili B-tým prvoligového Zlína 70:54 a jasně ukázali, že s vítězstvím v soutěži to myslí naprosto vážně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.