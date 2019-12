Nově vybudovaná tenisová hala u antukových kurtů TK Precheza bude v pátek 13. prosince dějištěm předkola, v němž se od 10 hodin představí domácí tým proti mostecké Severočeské tenisové. V sobotu se u řeky Bečvy odehraje duel o 7. místo.

„Díky parametrům nové haly můžeme opět pořádat zápasy Tenisové extraligy a další mezinárodní turnaje,“ připomněla manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

V roce 2014 mohli tenisoví fanoušci v hale Spartaku obdivovat třeba Karolínu Plíškovou nebo Kateřinu Siniakovou v barvách pražské Sparty. Za Přerov v tehdejší semifinálové skupině bojovali Barbora Krejčíková či Němec Struff.

S ČEPELOVOU I POLSKOU DVOJKOU

Letos se TK Precheza Přerov pokusí do semifinále prokousat z předkola v zajímavé sestavě s polskou dvojkou Kamilem Majchrzakem (101. hráč na okruhu ATP), Slovákem Jozefem Kovalíkem (140.), také ale se Slovenkou Janou Čepelovou (159. na okruhu WTA). Chybět nebude ani teprve patnáctiletý přerovský supertalent Linda Nosková (1083.).

Na straně Severočeské tenisové se ze známějších jmen představí třeba bývalý 229. hráč světa, zkušený Petr Michnev (911.) či 25letá Jesika Malečková (339.).

Favoritem pátečního souboje bude domácí Přerov, který by rád postoupil do tříčlenné semifinálové skupiny v Prostějově. Ta se odehraje od soboty 14. do pondělí 16. prosince.

„Naším cílem je jednoznačně postup do semifinálové skupiny, abychom se mohli utkat s Prostějovem a Říčany. Vstup na utkání je zdarma, veřejnost může přijít fandit,“ zve Daniela Huťková fanoušky.

Finále Tenisové extraligy je na programu ve středu 18. prosince v Říčanech, kde se očekává velká bitva mezi Prostějovem a výrazně posílenou pražskou Spartou.

Překvapit ale může kdokoliv, třeba i Přerov.

Soupiska Přerova:

Kamil Majchrzak (101.), Jozef Kovalík (140.), Daniel Vrba (1670.), Dominik Kellovský (1323.), Michal Lušovský

Jana Čepelová (159.), Renata Voráčová (800.), Nikola Tomanová (717.), Karolína Kubáňová (776.), Linda Nosková (1083.)