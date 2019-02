Pikantní okresní derby bylo výborným kořením 18. kola florbalové divize D. Vedoucí Hranice zavítaly v sobotu na palubovku v této sezoně podprůměrného Přerova, ten se však v souboji s favoritem opět vybičoval ke skvělému výkonu. Na konci duelu dokonce sahal po vyrovnání, nakonec však hosté odjeli s výhrou 8:6 a důležitými třemi body.

FBC Hranice rozhodl v úvodních dvou třetinách, před třetím dějstvím byl stav derby 3:7.

„Do konce druhé třetiny, kdy přišlo smolné vyloučení na pět minut, jsme měli zápas naprosto pod kontrolou,“ hodnotil duel trenér hostů František Haša.

Jenže Přerov i díky skvělé podpoře více než 150 diváků ve třetí třetině zásluhou dvojice Grener – Kaďorek snížil v 58. minutě na 6:7. Poslední slovo ovšem měl pět vteřin před koncem hranický Tomáš Václavík.

„Ve třetí třetině to bylo drama, ale koncovky umíme. Myslím, že zasloužené vítězství. A jedno velké pozitivum – dnes nám zahrály výborně všechny tři lajny,“ pochvaloval si Haša.

VÝKON PŘEROVA JDE NAHORU

To v Přerově mohou být s domácí derniérou a vůbec posledními výkony spokojeni. Vždyť v listopadu v Hranicích prohráli 3:13.

„Všichni viděli, že od druhé třetiny byl Přerov prvnímu týmu tabulky minimálně vyrovnaným soupeřem. Naprosto úžasní diváci byli dnes tím prvkem, co nám dával sílu na srovnání skóre,“ věří zkušený obránce FBC Přerov Petr Malina.

„Doufám, že i přes naše chyby, kvůli kterým jsme prohráli, je vidět, jak jde náš tým nahoru. Zůstat nohama na zemi, kvalitně trénovat, a další týmy v tabulce před námi budou muset předvést to nejlepší, co umí, aby nás porazily,“ dodal Malina.

Přerov se ještě v tabulce může porvat o co nejlepší umístění v elitní osmičce. To Hranice mají jiné ambice. První tým tabulky zažívá parádní sezonu a rád by postoupil do třetí nejvyšší soutěže v republice – Národní ligy.

HRANICE UŽ MYSLÍ NA BARÁŽ

„Vrchol sezony je před námi. Blíží se baráž o postup do Národní ligy, což byl náš předsezonní cíl. V těchto zápasech už budeme muset zařadit vyšší obrátky a koncentrovat se po celých šedesát minut,“ upozorňuje Radim Klimecký. Pro bývalého špílmachra Přerova jsou derby vždy velkou výzvou.

„Od rána jsem měl nervy nadranc. Přerov je doma na svém atypickém povrchu velmi silný, na rozdíl od podzimního mače v Hranicích byl navíc v plné síle. Hlavně první formace nám pěkně zatápěla,“ smekl Klimecký před bývalými spoluhráči. „Pokud udrží tento tým pohromadě, budou kandidáty na postup příští rok oni,“ řekl dokonce k mladému celku FBC Přerov.



FBC MSEM Přerov – FBC Hranice 6:8 (1:4, 2:3, 3:1)

Branky: Grener 3, Kaďorek 2, Budník 1 – Vraj 3, Václavík 1, Kolajta 1, Velech 1, Mikel 1, Klimecký 1.