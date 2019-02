KOJETÍN - Na juniorském mistrovství Evropy v minigolfu ve Švédsku dosáhla vynikajícího úspěchu sedmnáctiletá hráčka z Kojetína Jana Nakládalová.

Ilustrační foto. | Foto: ARCHIV

Jako členka družstva dívek se podílela na zisku historicky prvního týmového zlata pro český minigolf a skvělou formu dokázala prodat i v individuální soutěži juniorek, kde skončila druhá.

Družstva

Mistrovský turnaj proběhl minulý týden od středy do soboty na osmnácti filcových a osmnácti eternitových drahách ve švédském městě Sodertajle. Během prvních tří dnů čekalo na všechny účastníky osm okruhů základního kola (4x filc, 4x eternit), které se počítaly také do soutěží družstev. Po nich mělo české družstvo dívek ve složení Jana Nakládalová (hraje nyní za extraligový MGC Holešov), Simona Handlová (MGC '90 Brno) a Sylvie Švehlíková (DGC Bystřice pod Hostýnem) na svém kontě 738 úderů, a to byl i výsledek, kterého dosáhly domácí Švédky.

Naše děvčata byla lepší na eternitu, kde zaznamenala průměr 23,67 na hráčku a okruh (domácí 25,17). Na obtížnějších filcových drahách, které mají původ právě ve Švédsku, zase dominovaly hráčky Tre Kronor s průměrem 36,33 (Češky 37,83).

O titulu musel tedy nakonec rozhodnout dodatečný rozstřel, a v něm měly pevnější ruku a více štěstí naše juniorky. O 21 úderů zpět za prvními dvěma družstvy zaostaly Němky, kterým tak připadl bronz. Špatně si nevedlo ani naše šestičlenné družstvo juniorů, které se dokonce zpočátku přetahovalo se Švédy o vedení. Nakonec se však projevila převaha domácích na filcu, která jim vynesla jasné prvenství s náskokem 31 úderů před Německem. Naši potřebovali ještě dalších 21 úderů navíc a vystoupili na konečný bronzový stupínek.

Finále jednotlivců

Sobota byla ve znamení finále jednotlivců, které se tentokrát hrálo formou play-off a postoupilo do něj nejlepších 32 chlapců a 16 dívek.

Do turnajového pavouka se nasazovalo na základě výsledků základního kola. Jana Nakládalová v něm byla s 242 údery šestá (průměry 23,25 a 37,25), což ji přisoudilo v 1. kole play-off desátou Maju Wicki ze Švýcarska. Jana postoupila dál výsledkem 6:3 (na šesti drahách byla lepší Jana, na třech soupeřka, na ostatních to bylo nerozhodně). Ve čtvrtfinále už na naši hráčku čekala papírově silnější soupeřka, Němka Jasmin Uhl, třetí ze základního kola.

Jana si s ní poradila jednoznačně v poměru 6:1. Semifinále pak přineslo „sestrovražedný“ souboj mezi Janou Nakládalovou a Simonou Handlovou, druhou hráčkou ze základního kola (226, průměry 23,0 a 33,5).

Ve vyrovnané bitvě byla nakonec šťastnější Jana, výsledek zněl 7:5. Poslední překážkou k vytoužené metě byla senzace z Lotyšska jménem Madara Kirsa.

Boj o zlato

Bohužel finále se pro Janu nevyvíjelo příznivě, její soupeřka se ujala vedení, které postupně zvýšila až na 5:1. Jana sice ještě v závěru snížila na 3:5, ale to už bylo na zvrat pozdě. Titul juniorské mistryně Evropy tak zcela nečekaně putuje do Lotyšska, pro které je to vůbec první minigolfová medaile na mezinárodní scéně. V boji o bronz pak Simona Handlová zdolala Rakušanku Andreu Hacklovou 5:4.

Soutěž juniorů

V soutěži juniorů se našim už tolik nedařilo. Nejdál se probojoval Ondřej Mlčoch, hráč DGC Bystřice p. H., pro kterého bylo konečnou stanicí čtvrtfinále.

Titul vybojoval Němec Max Hermann, stříbro a bronz zůstaly ve Švédsku zásluhou Tima Hanssona a Philipa Svenssona. Švédové se tak stali nejúspěšnější zemí šampionátu se ziskem jedné zlaté, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile. Čtyři medaile mái Česká republika (1-1-2), jejíž mladí minigolfisté tak navázali na úspěchy z předchozích ročníků.

Nezbývá než doufat, že jejich předchůdci se podobně výrazně prosadí na nadcházejícím mistrovství světa dospělých v italském Canegrate.