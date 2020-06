Do roku, kdy Přerovsko postihly ničivé povodně, právě po nultém ročníku Huťkovy akademie. Tak s naším seriálem zavzpomínejte, jak vypadaly (nejen) první ročníky tenisových hrátek hvězd šoubyznysu v Přerově.

„Vše vymyslel můj manžel. Hledal akci, která by nebyla jen o víkendovém turnaji. Chtěl, aby to bylo něco jiného spojeného s kulturou. Zkusil to zorganizovat a už prvního ročníku se zúčastnili Helena Vondráčková, nebo Paleček s Jahelkou,“ vzpomíná manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková, manželka šéfa přerovského tenisu Petra Huťky staršího.

Zdroj: Archiv Nového Přerovska

1999

A tak se stalo tradicí, že na antukových kurtech v Přerově týden herci, zpěváci, komici a jiní VIP hosté pilují své tenisové dovednosti, které pak poměří turnajem dvojic. Od roku 2001, kdy se událost poprvé jmenovala Precolor Cup, nechybí ani velká kulturní akce s vystoupením hvězd. O tu ale letos Přerované kvůli důsledkům opatření proti šíření koronaviru přijdou.

„Akce na náměstí se letos neuskuteční. Nestihla by se udělat propagace a celkově by to bylo náročné. Vše by muselo také povolit město,“ vysvětlila Daniela Huťková s tím, že veřejnost se může přijít v sobotu 27. června podívat na každoroční turnaj.

Pojďme se však ještě vrátit k nultému ročníku akce v roce 1997. Akademie se na kurtech hned vedle koryta řeky Bečvy stihla odehrát, Bečva se do ulic města vylila v pondělí 7. července odpoledne.

„Hráli jsme, začala stoupat Bečva, my jsme ji začali sledovat a najednou byla venku, tak jsme rychle balili,“ vzpomíná Vlastimil Štěpánek, tatínek úspěšného tenisty Radka, který zrovna v té době v Přerově trénoval.

Zdroj: Archiv Nového Přerovska

2003

Všichni kolem přerovského tenisu pak vzpomínají hlavně na návrat herce Pavla Nového, který se po akademii a následných povodních do Přerova vrátil, aby pomáhal na kurtech vypořádat se s následky živelné pohromy.

„To trvalo déle než měsíc. Pavel Nový tady hrozně pomáhal, nadřel se jako mezek. Všichni museli makat,“ vzpomíná Štěpánek.

„Skončila akademie a hned začaly povodně. Pavel Nový se pak vrátil a pomáhal vyklízet věci z haly, vše, co bylo od bahna, od papírů po různé oblečení,“ potvrdila Daniela Huťková.

O to více si pak nejen Nový mohl užít následující ročníky akce. Od roku 2001 nechyběly koncerty v tenisové hale, hned při první příležitosti Přerovanům zazpívali třeba Vašo Patejdl, Helena Vondráčková či kapela Chinaski. Unikátem je „přerovská hymna“ dvojice Jahelka a Paleček. Každý rok s jinými slokami.

Od roku 2009 se akce koná pod jménem Akuna show, pěvecká vystoupení zaplňují Masarykovo náměstí, osazenstvo největších hvězd se ale od roku 1997 mění jen sporadicky. Posuďte sami ve fotogalerii.