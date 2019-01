Velké Karlovice /ROZHOVOR/ - Na start BIKE VALACHY se postaví i Jan Hruška (na snímku dole), dosud jediný Čech, kterému se kdy podařilo získat růžový dres vedoucího závodníka v legendárním Giru. Jednačtyřicetiletý sportovec, jenž se v letech 1995 až 2007 věnoval profesionálně silniční cyklistice a poté dalších šest let bodoval i v závodech horských kol, již ukončil závodní kariéru.

Do Velkých Karlovic tak nemíří s ambicí prohnat čelo pelotonu, ale spíš poznat místní terény, zajezdit si na pohodu a užít si přírodu.

Honzo, jaká je vlastně vaše pozice v rámci české cyklistiky v současné době?

Nyní jsem majitelem a manažerem týmu Nilfisk pro cycling a na závody jezdím především zajišťovat tým. Mé výsledky odpovídají tomu, kolik mám času na kolo, takže to je už jen „lepší účast". Ani už nejezdím na výsledek. Je to pro mě způsob, jak si vyčistit hlavu, potkat se se spoustou lidí, kteří mě cyklistikou provází, a hlavně se udržet v dobrém fyzickém stavu.

Kam řadíte vítězství v etapách na Giro? Díky nim jste jednu etapu jel v růžovém trikotu průběžného lídra pelotonu.

Nebylo to vítězství, na které jsem se nadřel nejvíc, ale spíše jsem byl ve správnou chvíli na správném místě a jel jsem těsně každou zatáčku na hranici pádu. Nicméně mi právě růžový dres udělal jméno a zatím mi dává status jediného Čecha, co růžový dres oblékl. Ale je jen otázka času, kdy nás bude víc.

Nyní dáváte přednost spíše horskému kolu. Jaký je rozdíl mezi silničkou a horákem?

Na silnici hodně pracuje tým a bez něj je těžké a na rovině i nemožné se prosadit. Na horském to je jen o jednom jezdci a jeho síle. No a na silničním kole z deseti pádů můžete za jeden a na horském kole z deseti pádů můžete za devět a půl…

Proč by podle vás měli lidé účastnit hobby závodů jako je BIKE VALACHY?

Lidé by měli především všeobecně sportovat. Buď jen sami bez závodních ambicí a bez potřeby účastnit se závodů, nebo - pokud už mají chuť, motivaci a potřebu se poměřit – doporučuji vybírat závody, které mají úroveň. Z mého pohledu to je hlavně dobře značená trať, dobrá organizace a chutné jídlo jak na trati, tak i v cíli. Pokud dokáže pořadatel zajistit i program dětem, což BIKE VALACHY umí, tak to může být fajn rodinný den.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?

V cyklistice to je vozit se na kole, dokud to půjde, a pokud možno na kole i umřít  A samozřejmě vést a budovat tým, který bude krůček po krůčku lepší a lepší.