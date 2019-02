Přerov – Světový šampionát v biketrialu je letos rozdělen do dvou závodů. Ten úvodní se jel koncem července ve Španělsku, kde Pavel Procházka z Přerova obsadil desátou pozici v kategorii Senior. Vše chtěl napravit o týden později (v neděli 1. srpna) v Itálii, kde ovšem úřadovali rozhodčí.

Pavel Procházka | Foto: Archiv Pavla Procházky

Na Apeninském poloostrově z toho bylo nakonec sedmé místo a deváté v konečném pořadí mistrovství světa.

Mezi oběma závody byla pouze týden pauza a jezdci se tedy přesunuli ze španělského Vilanova de Prades do italského města Darfo Boario Terme.

„Ve Španělsku jsem udělal dvě obrovské chyby na nejjednodušších sekcích a to mě odsunulo ve výsledkové listině až na konečné desáté místo,“ vzpomínal Pavel na první závod. „Věděl jsem, že mistrovství není rozjeté podle představ, ale řekl jsem si, že v Itálii zkusím zajet co nejlépe a uvidí se. Chtěl jsem se z desáté pozice posunout co nejvýš. Nebylo ještě nic ztracené,“ měl jasno před závodem.

Trať v Itálii byla technická, což mělo Pavlovi vyhovovat. Sekce byly spíše lehčí a bylo tedy jasné, že každá chyba bude rozhodovat. „Podle toho jsem i začal a až do 6. sekce prvního kola jsem jel perfektně bez chyb,“ říká. Poté ale přišlo první zaváhání… rozhodčího.

„Myslel si, že jsem vybočil z vytyčené tratě a dal mi plný počet pěti bodů. Viděl tu situaci z jiného úhlu.“ Sporný výrok rozhodčího?

„Kdepak! Rozhodčí ho normálně zařezali. V Itálii výrazným způsobem ovlivnili celý závod,“ říká s odstupem dvou dní Pavlův bratr Adam, který mu dělal doprovod.

Hned na další sekci mu za údajný dotek se stromem a tedy nepovolenou podporu připsali další pětku. Vše poté vyvrcholilo na předposlední 10. sekci dalším nesmyslným výrokem, proti kterému už ani neprotestoval.

„Nemělo to cenu, ti rozhodčí byli mimo,“ konstatoval odevzdaně Pavel Procházka, jenž byl po úvodním kole na 13. – 17. pozici.

„Brácha to chtěl pomalu už vzdát, protože to byla vážně bezmoc. Nakonec jsem ho namotivoval a odjel i druhé kolo,“ přiznává Adam. V něm nasbíral slušných 9 bodů, a to pouze za šlápnutí. Posunul se tak na sedmé místo.

V součtu obou výsledků ze Španělska a Itálie z toho byla nakonec devátá pozice. „Po závodě byla strašná atmosféra, všichni byli rozhádaní, řešila se spousta protestů,“ přiblížil jezdec dění po závodu.

„Vždy spíše hledáme chybu v sobě, nikdy si nestěžujeme na rozhodčí, ale tentokrát se to vážně nedalo. Pavel vede Evropský pohár, možná se mu chtěli nějak mstít. Vážně mi to tak někdy připadalo,“ nechal se po příjezdu slyšet Adam.

„Byl to vážně extrém, s tímhle jsem se ještě nesetkal. Příprava a samotné závody stojí peníze, čas, dřinu – a potom tohle,“ dodal závěrem devátý muž letošního mistrovství světa.

Ve zbytku sezony je ve hře ještě pět závodu domácího mistrovství, kterému Procházka ale letos nepřikládá takovou váhu, a hlavně závěrečný podnik Evropského poháru, jehož je lídrem.