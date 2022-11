„Cesta byla náročná, program na mistrovství taky. Hráli jsme sedm těžkých zápasů v sedmi dnech. Bylo to na krev, měli jsme toho dost, ale vždycky, když je tam ta zlatá tečka, tak to přebolí,“ řekl Deníku Petr Školoud, výrazná postava české ofenzivy a autor pěti turnajových branek.

Češi ovládli základní skupinu A, ve čtvrtfinále pak porazili Slovensko 5:0 a nejvíce se zapotili v semifinále s Francií. Výhra 4:3 i díky dvěma gólům Školouda ale znamenala postup do finále, kde český tým sestřelil Italy poměrem 7:3.

„Itálie v semifinále vypekla Američany, které jsme vnímali jako favority na zlato společně s námi. Takže jsme si na Italy hodně věřili. Od začátku jsme vedli a přesvědčivě vyhráli. Byl to nejpovedenější zápas na mistrovství,“ měl jasno Školoud.

Česko tak v noci z neděle na pondělí našeho času slavilo další velký triumf. World Skate Games ovládlo vůbec poprvé v historii. Letos k triumfu patří i obhajoba titulu mistrů světa asociace FIRS. Oslavy mohly propuknout, ale…

„Byla to klasická týmová večeře. Všichni jsme toho měli dost, velké to nebylo. Čekala nás zase náročná cesta do Evropy a já už od čtvrtku zase trénuji ve svém klubu ve Francii, sezona pro mě pokračuje,“ zmínil Školoud, který profesionálně působí v jednom z nejlepších světových klubů Diables Rethel.

Brankář Šarman drží Brodek ve hře o špici! A vyhlíží nového střelce

Velký úspěch i pro juniory

V létě si ale vždy rád odskočí domů do Přerova, kde naposledy pomohl přerovským Night Birds k titulu z české extraligy. A kromě spoluhráče Jana Andrýska si medaile z Argentiny do Česka dovezli i další členové soviček z Přerova.

David Brada, Adam Abazaj a Marek Zapletal pomohli juniorům k zisku bronzových medailí z World Skate Games.

„Chtěl bych vzkázat kritikům v České republice, že bronz juniorů je obrovský úspěch. Lidé si neuvědomují sílu světového inline hokeje, který se obrovsky vyrovnává,“ řekl manažer českého týmu Tomáš Würtherle.

Konečné pořadí World Skate Games 2022 - muži:

1. Česko, 2. Itálie, 3. USA, 4. Francie, 5. Španělsko, 6. Tchaj-Wan, 7. Slovensko, 8. Argentina, 9. Kanada, 10. Brazílie, 11. Kolumbie, 12. Švýcarsko, 13. Mexiko, 14. Japonsko, 15. Německo, 16. Irsko, 17. Uruguay



Nejlepší týmy - junioři: 1. Tchaj-Wan, 2. USA, 3. Česko, 4. Namibie