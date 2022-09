OBRAZEM: Motokrosová špička zpátky v Přerově! Trať dostala pochvalu

/FOTO + VIDEO/ Je to deset let, co Přerovská rokle na dlouhou dobu zmizela z tuzemské motokrosové mapy. Závod mistrovství republiky v roce 2012 poznamenal bojkot jezdců, kteří si stěžovali na špatně připravenou trať. Před rokem se však šampionát pod názvem Kůta Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu na Hanou po devíti letech vrátil, vydařil se na jedničku a v neděli se tak v Přerově opět mohla sejít tuzemská elita. Nutno říct, že přes náročné podmínky na skvěle připravené trati.

Mezinárodní Mistrovství České republiky v motokrosu 2022 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček