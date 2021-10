V kategorii do 85 ccm zvítězil v „údolí mamutů“ Dominik Kučeřík před Martinem Závrským. Druhý jmenovaný se stal mezinárodním mistrem republiky.

„Nastala nějaká averze autokrosařů vůči motokrosařům. Pak se to začalo lámat, ale došlo pak i k problémům na úrovni nižších soutěží. Pak relativně dlouho trvalo, než se tady změnila nálada,“ ohlédl se Richard Gironi.

„Přerov se logicky nabízel, avšak nálada tady motokrosu nebyla příliš nakloněná. Poslední dva roky se to ale začalo měnit,“ vysvětluje promotér Kůta Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu Richard Gironi.

/GALERIE/ Veškeré staré rozbroje jsou překonány, motokros mohl v neděli ohlásit návrat do „údolí mamutů“. Přerovská rokle hostila po dlouhých devíti letech závod mezinárodního mistrovství republiky. Co víc, rovnou šlo o velké finále seriálu, ve kterém se jelo o všechno. Ve všech třídách se rozhodovalo o titulech!

