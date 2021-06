„První výhra je vždy ta nejdůležitější. Úvodní zápasy bývají nepříjemné, neznáte prostředí. Já mám tady v Prostějově výhodu, které jsem v minulosti využíval. I dneska jsem hrál to, co tady platí. V závěru už to byly nervy, ale je to vybojované,“ hodnotil Veselý po utkání.

V tom se v prvním setu prezentoval kvalitním tenisem a soupeři, který je na žebříčku ATP na 249. místě, dovolil pouze dva gemy.

„Myslím, že jsem v úvodu hrál velice solidně. Nedělal jsem mnoho chyb, řekl bych, že jsem svou hru našel. Bohužel jsem ale za poslední dobu nevyhrál moc zápasů, což chybí. Ve druhém setu mě začala trošku svazovat nervozita. Byl to pak více boj sám se sebou, než se soupeřem,“ přiznala česká jednička.

Veselý měl za sebou šňůru tří porážek, což jako by se promítlo do jeho hry ve druhé sadě. V tie-breaku ale ukázal své zkušenosti a postupuje dál po triumfu 6:2 a 7:6(5).

„Všichni víme, jak je to někdy obtížné, zejména pro mě, který se tady v Prostějově v posledních letech docela trápil. Jsem rád, že jsem to zvládl,“ oddechl si vítěz turnaje z let 2014, 2015 a 2017, který však v posledních třech pokusech neprošel na domácí antuce dále než do osmifinále. To by letos rád změnil.

„Je potřeba jít zápas od zápasu, cesta je daleká. Všichni tady hrají dobrý tenis. Musím zachovat klidnou hlavu a věřit,“ dodal 27letý levák.

Ten se musel kromě nepříliš povedených výsledků vypořádat také s ne zrovna obvyklým přesunem z pařížské antuky (prohra v 1. kole French Open s Chačanovem) přes stuttgartský beton (kvůli počasí nehrál na trávě a padl) na prostějovský centr kurt.

„Nemyslím si, že by to byl problém. Je to spíš o tom, abych našel svůj klid. Dnes to tam chvílemi bylo. Je potřeba vyhrát teď nějaké zápasy a dostat zpátky sebevědomí, pak to snad bude lepší,“ věří Jiří Veselý.

Rychlý konec jedničky

V cestě za případným titulem nebude českému tenistovi stát Pablo Andújar. Turnajová jednička a nedávný přemožitel Dominica Thiema či Rogera Federera překvapivě v prvním kole padl s Japoncem Watanukim, až 255. hráčem světa.

Další tři Češi v prostějovském pavouku singlu v úterý skončili. Jiří Lehečka nestačil na Slováka Lukáše Kleina, David Poljak skončil na raketě dalšího Slováka Alexe Molčana a divoká karta Daniel Siniakov neměl šanci proti silnému Argentinci Baezovi.