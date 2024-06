V jarní sezoně se přerovské moderní gymnastky kombinovaného programu účastnily domácí soutěže Přerovská stužka, dále dvou brněnských akcí Brněnský dráček a Májový pohár, a také oblastního přeboru v Ostravě-Třebovicích, který byl klíčový z hlediska nominace na mistrovství České republiky.

Moderní gymnastky TJ Spartak Přerov kombinovaného programu na jaře 2024. | Foto: se svolením MG TJ Spartak Přerov

Tituly oblastních přebornic Severomoravské oblasti pro rok 2024 pro oddíl Spartaku Přerov vybojovaly Jana Riedlová a Erika Kvapilová, stříbro Simona Pluháčková, bronz Nikol Grácová, Aneta Stiskálková, Maša Cimra a Tereza Úrubková.

„Pro mnohé závodnice znamenala letošní sezóna především souboj s novými sestavami, pro některé navíc i s novým náčiním, což je do určité míry viditelné na výsledných umístěních. Není však pochyb o tom, že s každým absolvovaným závodem se postupně zlepšuje technika těla, manipulace s náčiním, celková synchronizace s hudbou a popisem povinných sestav. Všechny gymnastky si rozhodně zaslouží pochvalu za výkonnostní posun. Nesmíme ale usnout na vavřínech a čas, který nyní máme, věnovat přípravě na další sezónu a vylaďování rezerv,“ uvedla předsedkyně oddílku a trenérka Iva Otáhalová.

Mistrovství republiky v Praze

Na začátku června na mistrovství České republiky v Praze Přerov reprezentovaly Simona Pluháčková, Jana Riedlová a Erika Kvapilová.

„Závod zahájila Simča, která i přes počáteční nervozitu a nepopulární pozici první závodnice svůj debut na mistrovské soutěži zvládla bez větších technických chyb. Od začátku sezony udělala velký pokrok, který je důsledkem její snaživosti a píle,“ chválila Iva Otáhalová.

Celková známka 20.45 bodů stačila na 18. místo s rozdílem 1.05 od první desítky startovní listiny.

Jana Riedlová svou poslední sezonu ve II. kategorii KP zakončila důstojně. „V obou sestavách působila velmi vyrovnaně. Kvůli větším ztrátám na čistotě provedení nakonec získala 19.05 bodů a 21. místo,“ upřesnila Iva Otáhalová.

Stejný bodový zisk zaznamenala také Erika Kvapilová, pro kterou to bylo již druhé MČR v závodní kariéře. „I přes poměrně slušný míč, zaváhání v obruči spolu s velkou technickou chybou na konci této sestavy ji posunulo na 22. místo, protože ve starších kategoriích je rozhodující každá desetina,“ připomněla trenérka.

„Všem závodnicím děkujeme za vzornou reprezentaci a do budoucna přejeme radost ze sportu, vydařené výkony a mnoho elánu, který bude v nadcházející přípravě na podzimní sezonu jistě potřeba. Poděkování patří také celému trenérskému týmu za úsilí a čas, jež dívkám věnují, a v neposlední řadě děkujeme i rodičům, bez jejichž podpory by to zkrátka nešlo,“ uzavřela Iva Otáhalová.

Pohárové soutěže, jednotlivá náčiní; oblastní přebor; MČR

I. kategorie (roč. 2015–2016)

Nikol Grácová 10–6–15 (1x bronz); 3. místo

Alena Lesáková 3–7–11 (1x zlato); 7. místo

Simona Pluháčková 2–5–8 (2x stříbro); 2. místo; 18. místo

Emma Zelená 11–10–12 (1x bronz); 6. místo

II. kategorie (roč. 2013–2015)

Elen Velešíková 5–10–18 (2x stříbro); 4. místo

Aneta Stiskálková 4–6–7 (2x bronz); 3. místo

Jana Riedlová 3–10–16 (1x bronz); 1. místo; 21. místo

III. kategorie (roč. 2011–2013)

Maša Cimra 9–5–12 (1x zlato, 1x stříbro); 3. místo

Lucie Korandová 10–12–18 (1x zlato, 1x stříbro); 4. místo

Erika Kvapilová 8–14–13; 1. místo; 22. místo

IV. kategorie (roč. 2008–2010)

Tereza Úrubková 3–11 (1x stříbro, 1x bronz); 3. místo