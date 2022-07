OBRAZEM: Tenisové hvězdičky v Přerově. Domácí favoritku vyřadil pád na schodech

Čeští diváci si každopádně přišli na své díky Sáře Bejlek. Loňská překvapivá vítězka v Olomouci obhajuje titul. A ve druhém kole přes menší zaváhání na úvod nakonec porazila Turkyni Buyukakcayovou.

Kvalifikantka ovšem do úvodního utkání na centrálním dvorci vstoupila lépe a šla do vedení 4:0.

„Samozřejmě tam byla trošku nervozita, ale od začátku dne jsem byla taková lehce zastavená. Možná to bylo vidět i na začátku prvního setu. Soupeřka tady odehrála tři pěkné zápasy a byla trošku víc rozehraná. Než jsem se do toho dostala, chvilku to trvalo,“ přiznala teprve 16letá česká naděje.

Od pátého gemu první sady se ale obhájkyně titulu začala výrazně zlepšovat a její hra šla neustále nahoru. Druhý a třetí set ovládla hráčka Prostějova jasně poměrem 6:1.

„Jednou za set vždycky zahrála neskutečný balon z forhendu. To mě trošku vylekalo. Ale vlastně nevím proč, když to byl jen jeden míč za set,“ pokrčila Bejlek rameny.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Dá se očekávat, že olomoucké publikum požene rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou dopředu. Mladičká Bejlek právě na Hané před rokem odstartovala svou jízdu dospělým tenisem, na které už získala tři tituly ITF.

„Vůbec jsme nepřemýšleli nad tím, že letos Olomouc hrát nebudeme. Když jsme plánovali rok, tak to byl od začátku turnaj, na který jsme chtěli jet. Strašně moc jsem se sem těšila a užívám si to,“ usmála se Sára.

Cíl je tedy jasný – obhajoba, přestože v Olomouci pokračují i kvalitní hráčky jako Američanka Navarrová, Polka Chwaliňská a další.

„Ambice jsou na každém turnaji. Udělám pro to maximum,“ řekla závěrem 181. hráčka světa.

Středeční výsledky dvouhry:

Bejlek (181.) – Buyukakcayová (TUR, 302.) 4:6, 6:1, 6:1

Dinuová (ROU, 251.) – Radišičová (SLO, 416.) 5:7, 7:5, 0:6

Gattová-Monticoneová (ITA, 277.) – Papadakisová (GER, 308.) 6:7(3), 5:7

Méri (SVK, 773.) – Maristanyová Zuletaová de Realesová (ESP, 296.) 7:5, 6:7(4), 6:4

Mladenovicová (FRA, 119.) – Nahimanaová (BDI, 315.) 3:6, 5:7

Ghioroaieová (ROU, 370.) – Jakupovičová (SLO, 250.) 6:2, 6:2

Naraová (JPN, 237.) – Kanová (420.) 6:4, 6:3

Bolsovová (ESP, 208.) – Mordergerová (GER, 505.) 6:3, 6:7(7), 7:5

Viďmanová (908.) – Chwaliňská (POL, 166.) 7:5, 0:6, 4:6

Knutson (644.) – Gjorčeská (MKD, 272.) 2:6, 2:6

Perrinová (SUI, 292.) – Klincovová (SUI, 725.) 1:6, 6:3, 6:0

Jorovičová (SRB, 535.) – Navarrová (USA, 155.) bez boje

Šramková (SVK, 248.) – Bayerlová (390.) 5:7, 6:7(5)

Palicová (378.) – Lukasová (CRO, 209.) 5:7, 6:7(3)

Bulgaruová (ROU, 427.) – Šinikovová (BUL, 229.) 3:6, 6:1, 6:2

Simionová (ROU, 411.) – Astachovová (275.) 3:6, 6:2, 2:6