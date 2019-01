Přerov – Závod s názvem Dakar se od roku 2009 jezdí v Jižní Americe, nikoliv Africe, jak tomu bylo dříve. Původní trasa podle zakladatelů slavného dálkového závodu však nezanikla. Souběžně s Dakarem se každoročně koná také Africa Eco Race. Závodníci tak mají možnost si vybrat. Prestižnější určitě zůstává jihoamerická soutěž, existuje však spousta milovníků tradičních písečných dun v Africe. Přednost této podobě trasy končící v Senegalu dal podruhé také přerovský závodník Miroslav Zapletal.

Přerovský závodník Miroslav Zapletal | Foto: Offroadsport

„Je to hodně o financích, na vše je potřeba mít peníze a přeci jen na jihoamerický Dakar je potřeba jich mít více. Není to tak, že bych si na prestižnější závod netroufal, je to spíš otázka ekonomiky. Navíc jsme to letos pojali jako velký experiment. Postavili jsme nové auto, které bych kvůli termínu na jihoamerický Dakar nestihl mít," prozradil Zapletal.

Obtížná vytrvalostní rallye začala 30. prosince prvními pěti etapami v Maroku. Poslední, jedenáctou etapou v Senegalu pouť závodníků 11. ledna finišovala. V kategorii automobilů se nejprve skvěle dařilo právě Zapletalovi. Po čtvrté etapě byl dokonce ve vedení. Šestou etapou se závod stěhoval do Mauretánie. Po technických problémech Zapletalova speciálu postaveném na podvozku hummeru pro něj byla právě Mauretánie osudnou. Potíže vznikly ještě během poslední marocké etapy, závodník týmu Offroadsport tak nakonec soutěž nedokončil. Cílem pro něj bylo dojet do desátého místa, bohužel tedy nakonec nemohl být spokojený.

„Vzhledem k tomu, že jsme na autě dělali na poslední chvíli, tak se na tom podepsalo pár drobností, které jsme nejspíš opomenuli. Vystavilo nám to stopku v půlce závodu. Bohužel život už je takový. Někteří prostě pracovali s lepším rozpočtem než já," přiblížil Miroslav Zapletal důvody svého odstoupení.

Přerovského závodníka však neúspěch rozhodně neodradil. Pro příští rok už střádá smělé plány a dokonce by se s novým vozem rád vydal na Dakar do jižní Ameriky. Předtím jej čekají další závody, ve kterých bude chtít nejen doladit veškeré technické mouchy, ale také sbírat výborná umístění, jak tomu bylo v posledních letech.

„Mám plán se znovu vrátit do jižní Ameriky. Je však potřeba na to být připravený. Jeden z prvních kroků k tomuto návratu byl právě africký Dakar. Vyzkoušel jsem nové auto, teď mám zase rok na to, abych na tom ještě pracoval. Pojedeme opět světový pohár v cross country, ten začíná prvním závodem v Rusku vlastně už za měsíc," řekl na závěr Zapletal.