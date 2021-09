Šampionát plavců ročníků 2003 – 2006 se konal v nadčasové plavecké hale v Praze – Podolí. Přerovský Spartak reprezentovali pod vedením trenéra Tomáš Gadase tři závodníci – Adéla Přikrylová, Martin Skýpala a Martin Míček.

Martin Míček získal dva tituly vicemistra republiky v plavání starších juniorů pro rok 2021. První stříbrnou medaili vybojoval v prsařském sprintu na 50 m (čas 0:29,84 s), druhé stříbro získal v disciplíně 100 m prsa (1:06,19). Na nejdelší distanci (200 m prsa) bral bronz za čas 2:27,12.

Nekompletní sadou medailí pro přerovský klub tak navázal na tradici velmi kvalitních prsařů minulosti. Vždyť o předávání závodních zkušeností hovoří statistika počtu startů přerovského klubu. Z jedenácti kvalifikací bylo sedm startů ve stylu prsa.

Další sbírali zkušenosti

Adéla Přikrylová letos absolvovala prsařské disciplíny, kde bojovala srdnatě o postup do finále. Martin Skýpala se poprvé kvalifikoval na šampionát, a to do dvou závodů – 100 m prsa a 400 m volný způsob. Oba tak na velké akci sbírali zkušenosti, oba mají šanci plavat v juniorské kategorii také příští rok.

Všem čtyřem zástupcům patří poděkování za vzornou reprezentaci plaveckého oddílu, stejně jako všem trenérům za poctivou práci v přípravě, a v neposlední řadě i podpoře fanoušků Plavání Přerov, kteří nemohli být na místě.

Autor: Tomáš Andrle