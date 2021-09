Jestliže svět tohoto tradičního sportu pomalu ale jistě mizí, tak o víkendu to na Přerovsku vypadalo úplně jinak.

V užší nominaci Moravy nechybělo ani sedm zástupců domácího prvoligového oddílu, převaha v hledišti tak byla předem daná. Přes dobrý start do utkání nakonec zvítězili muži Čech poměrem 16:14.

„V regionu dlouho utkání Čechy – Morava nebylo, jde to vidět i na návštěvnosti. Národní házenkáři se sejdou a jde o svátek a vrchol národní házené,“ zmínila Jana Sládečková.

Venkovní hřiště, úzké a vyšší branky, útočníci a obránci nebo hřiště rozdělené na třetiny. To je národní házená a stovky diváků v Rokytnici ji mohly sledovat v té nejkvalitnější možné podobě.

Nelešovice, Rokytnice nebo Kokory. Co spojuje tyto vesnice na Přerovsku? Házená. Tedy její národní verze, ryze český sport s již 116 let dlouhou tradicí. A právě tyto tři obce hostily největší událost národní házené vůbec – Mezizemské utkání Čechy – Morava včetně bohatého doprovodného programu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.