Přerov - První z vrcholů letošní biketrialové sezony, mistrovství Evropy, hostilo o posledním květnovém víkendu Španělsko.

Adam Procházka obsadil mezi nejlepšími biketrialisty Evropy sedmou příčku. | Foto: Ilustrační foto: archiv

Do provincie L’Escala odcestovali také bratři Adam a Pavel Procházkovi, aby se popasovali s evropskou špičkou. A vedlo se jim dobře. Adam skončil v Elitě sedmý a Pavel v kategorii Senior čtvrtý.

Jezdilo se za třicetistupňového vedra 2x8 sekcí na útesech a skalách.

Adam jde nahoru

Trať pro Elitu byla těžká, ale přímo úměrná dané kategorii. „Byla pěkně stavěná a měla myšlenku,“ pochvaloval si Adam.

Po zhlédnutí všech sekcí a startovní listiny si řekl, že chce být do sedmého místa, a pokud skončí lépe, bude to něco navíc. Jenže vstup do závodu se mu nevydařil, když zaznamenal na prvních třech sekcích plný počet pěti trestných bodů. Na čtvrté se to ale zlomilo. Zajel ji čistě, což ho »nakoplo«.

„Na poslední sekci jsem měl ovšem defekt a po úvodním kole z toho bylo průběžné páté místo,“ přiblížil první část závodu, ve které zaznamenal 29 trestných bodů.

Druhé kolo se mu už jelo lépe, i když na první sekci místo dvou trestných bodů kvůli pádu zaznamenal pět. Ve třetí sekci se dostal do křížku s rozhodčími, kteří mu trochu sporně připsali další pětku. Nakonec z toho bylo sedmé místo, stejně jako loni v Belgii.

„Jsem spokojen. Cíl, který jsem si před závodem dal, jsem splnil. Hlavně už jsem se ale cítil dobře na kole, což je pro mě příslibem do budoucna na závody mistrovství republiky a světa,“ dodal Adam.

Pavel skončil čtvrtý

O dva roky mladší Pavel jezdí ve výkonnostně nižší kategorii Senior, ovšem letos má formu jako hrom. „Trať ve Španělsku byla velmi lehká a dala se celá zajet i za nulu.

Zrádná však byla v tom, že chyba se dala udělat jen tak na čtyřech sekcích z osmi, zbylé byly opravdu extrémně jednoduché,“ přiblížil podmínky závodu. Na startu bylo celkem třicet jezdců, z toho zhruba osm má dlouhodobě výkonnost na to, aby se mohli poprat o celkové vítězství. Mezi nimi byl i Pavel a potvrdil to v úvodním kole.

Všech osm sekcí zajel čistě a dělil se o první až třetí místo. „Osudovou chybu jsem udělal v úvodu druhého kola, kdy jsem hned v první sekci chyboval a obdržel pět trestných bodů,“ popisuje klíčový okamžik.

Zbytek závodu už zajel bez chyby, jenže na medaili to bohužel nestačilo. Skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrté příčce. „Bezprostředně po závodě jsem byl zklamán. S odstupem času si ale uvědomuji, že čtvrté místo v takové konkurenci, co tam byla, je výborné. Cítil jsem však, že můžu vyhrát. Takhle blízko jsem vítězství na mistrovství Evropy ještě nikdy nebyl,“ dodal Pavel, který loni na evropském šampionátu vybojoval stříbrnou medaili.

V následujících víkendech čeká oba sourozence Slovenský pohár a dva závody mistrovství České republiky v Blansku a v Hamrech nad Sázavou.