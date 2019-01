Přerov -Mistrovství České republiky ve veslování na trenažérech se konalo v Neratovicích.

Ilustrační foto | Foto: František Stýblo

V každé věkové kategorii, dorostu, juniorů i seniorů se představilo čtyřiadvacet nejlepších českých veslařů, kteří se nominovali pro toto mistrovství v předešlých čtyřech kolech českého poháru.

Závodilo se na veslařských trenažérech Concept2 na vzdálenost 2000 metrů. Veslařský klub Přerov, který se tradičně více zaměřuje na mládežnické kategorie, měl zastoupení v tomto sportovním klání, a to v pěti členech klubu.

Žádnou medaili ale bohužel nevybojoval. Nejvíce nadějí na medailové umístění se dávalo dorostence Michaele Valentové, která v letošní zimní sezoně ve své věkové kategorii byla držitelkou třetího nejlepšího času; zároveň Michaela na konci ledna vyhrála Mistrovství Rakouska.

I když české veslování je kvalitativně na vyšší úrovni, tak dosažené sedmé místo v čase 7:42,6 minuty bylo zklamáním. Michaela zaostala za svým nejlepším výkonem o sedm sekund, a tak jediným pozitivem na částečném zklamání může být snad to, že v kategorii dorostenek bude závodit ještě jednu sezonu a ve svém věkovém ročníku byla druhá nejlepší; to se však nehodnotilo.

V kategorii dorostenců přerovský klub reprezentovali hned tři závodníci - Lukáš Vícha, Tomáš Vondrák a Petr Mollin. První jmenovaný šel do soutěže z přerovských hochů s nejlepším kvalifikačním časem.

Lukáš Vícha dokázal v závodě velkou bojovnost a šel si za svým avizovaným cílem, to je zlepšení svého osobního rekordu, a tak výsledkem bylo vynikající čtvrté místo v čase 6:43.8 minuty.

Nezklamal ani Tomáš Vondrák, i on si vylepšil své osobní maximum na 6:52,1 minuty a obsadil osmou pozici. Své dva kolegy nenapodobil Petr Mollin a při svalových potížích v čase horším svého osobního maxima obsadil za 7:04,3 minuty osmnáctou příčku.

V závodě juniorů se představil Jiří Cirbus, který chtěl svým výkonem přesvědčit reprezentačního trenéra juniorů o zařazení do týmu České republiky. Předpokládá se, že v letošním roce by mohlo být české juniorské veslování na výborné úrovni, protože se ukazuje spousta dobrých veslařů se skvělými výkony.

Bohužel Jiřímu Cirbusovi jeho cíl nevyšel a v průměrném výkonu 6:42,1 minuty obsadil až dvacátou pozici, a to v této chvíli na reprezentační tričko nestačí. Poslední šancí zajistit si nominaci do „repre“ týmu bude jarní Mistrovství ČR na dlouhé trati, které se už bude konat pro veslaře na „tradiční“ vodě a snad přerovský závodník využije své technické a fyzické předpoklady.

„Uvítáme ve svých řadách zájemce o veslování z řad mládeže. Adepti o tento sport ve věku 11 - 14 let se mohou přijít podívat do areálu přerovské loděnice každé úterý a pátek od 16 do 17.30 hodin,“ sdělil René Vondrák, předseda Veslařského klubu Přerov.