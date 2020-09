Maskotem Her X. Letní olympiády dětí a mládeže 2021 bude orel oblečený do sportovního, s ocasem v barvách loga Olomouckého kraje a držící vlajku České republiky.

Autorkou návrhu loga i maskota je studentka VOŠ a SPŠ v Šumperku Karolína Ščučková. | Foto: Olomoucký kraj

Autorkou návrhu maskota i loga her je studentka grafického oboru na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku Karolína Ščučková. „Přemýšlela jsem nad tím, jak by měl maskot vypadat. Většinou to bývá zvíře a Olomoucký kraj má ve znaku orla, takže volba byla nakonec jasná,“ vysvětlila studentka.