Míček si v Ostravě doplaval pro dvě zlaté i rekord mítinku

Dvě vítězství, jedno stříbro, zápis do knihy rekordů mítinku a třetí nejvyšší bodově hodnocený výkon mezi muži. To je ve zkratce vstup přerovského prsaře Martina Míčka do letošního Českého poháru v plavání.

Martin Míček (uprostřed) zářil na Velké ceně Ostravy. | Foto: Plavání Přerov