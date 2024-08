Vrcholem snažení kolektivu kolem Martina Macíka pak bylo největší setkání svého druhu v Česku v Přerovské rokli. Akce Posedlí Dakarem Open Air nabídla unikátní možnost vidět celý dakarský kolos v akci.

Jak jste si užil akci Posedlí Dakarem Open Air v Přerově?

Přiznám se hned na úvod, že je to náročné. Ale je nádherné, když přijde tolik lidí a můžeme stát za touhle akcí. Pokaždé si řekneme, i když je to velká dřina, že to stálo za to. Není to jen o mně, Posedlí Dakarem, to je spousta lidí. Musel dorazit celý tým, stojí to spoustu peněz i času. Jsem strašně rád, že tohle setkání může vznikat. A vzniklo u vás v Přerově. Na Moravě je to něco jiného, novinka, další věc, která nás baví.

Co vás osobně baví nejvíc?

Reálně neexistuje jiná akce, kde by byla možnost vidět techniku v akci. Děláme to pro fanoušky, aby viděli, co je to Dakar v realitě. Chceme, aby fanouškovská základna Dakaru rostla. Musíme to učit nové generace. Dakar už byl v Česku proslavený starší generací, lidmi, jako je můj táta. Přichází nová generace, jako je Mitchel van den Brink, kterému je dvaadvacet. Mně je pětatřicet a musím už myslet i na tohle. Budovat fanouškovskou základnu.

Tomu asi ohromně pomohlo vaše letošní vítězství, je to tak?

To je jasná věc. Bez toho to nejde. Nemůžu ale říct, že bez prvního místa by na akci přišlo méně lidí a bylo to extrémně jiné. Věnujeme se propagaci hodně, ať už jde o sociální sítě, bavení se s fanoušky, pořádání talk show po Dakaru. Soustředíme se na naše fanoušky, kteří nám to vracejí. Tato synergie musí fungovat. Po výhře se jednalo spíše o takové upevňování pozice a kvality českého Dakaru. Úspěchů bylo letos na Dakaru pro Česko spoustu.

A vy osobně vnímáte po slavném vítězství nějaké změny?

Žena si myslela, že přestanu závodit, to se nestalo (smích). Nejvíce se změnila pozornost, byla ještě větší, což jsem si nedokázal představit. Bylo to náročné, nebudu říkat, že ne. Zaznamenali jsme velký ohlas fanoušků. Na zastávky talk show Posedlí Dakarem po Dakaru bylo všude vyprodáno, přišlo osm a půl tisíce lidí. Sdíleli jsme vítězství s fanoušky, což bylo nádherné.

Máte lepší pozici při jednání s partnery a sponzory?

To samozřejmě taky funguje. Ale pořád jsme v České republice, musíme se pořád ohánět, není to tak, že by tohle byla naše profese. Co mě ale těší nejvíc, jsou naše kamiony MM Technology. Ukázali jsme, že máme fakt ten nejlepší kamion a jsme schopni jet na špičce. Tím pádem je o naše kamiony zájem a teď stavíme tři nové vozy. Celkem jich ve světě budeme mít jedenáct. Staráme se o ně a máme další klienty, kteří k nám přicházejí z jiných týmů. Kvůli kvalitě a českým ručičkám, opravdu to vzniká tady. To mě asi těší nejvíc.