„Očekáváme něco jako minulý rok. Musíme odehrát co nejlepší výsledky a hlavně doufám, že bude co nejméně zranění,“ přeje si ofenzivní koordinátor Mammoths Radim Dohnal s tím, že sezona nejspíš opět bude kvůli omezením nesestupová.

Zatím se neví, kolik týmů se do soutěže přihlásí, ani jaký formát soutěž bude mít. Předpokládá se účast osmi celků rozdělených do dvou skupin. Jisté je, že by se liga měla odehrát pouze v rámci šesti kol. Finálový Czech Bowl je na programu mezi 10. a 13. zářím. Pak bude prostor pro mládežnické soutěže a duel národního týmu s Ruskem v rámci mistrovství Evropy.

Do tréninku se tak už asi před měsícem vrátil také Přerov. Po vynucené individuální přípravě v zimě jde však o náročný restart.

„Individuální příprava nepřinesla, co by měla. Už jsme měli i pár zranění. Je znát, že nám to chybí. Někteří lidé navíc nechtějí skrz současnou situaci hrát. Necítí se být připraveni,“ nastínil Radim Dohnal.

„Zasáhlo to každého a je to poznat. Odliv hráčů a nedostatek kondice potkává všechny týmy, alespoň co komunikuji s dalšími trenéry,“ přidal se hlavní kouč Jiří Láznička.

Kostra týmu z předešlých sezon by ale Mamutům chybět neměla. Celý tým se tak už těší, až bude moci opět přivítat fanoušky na stadionu v Sokolské ulici při zápasech nejvyšší české soutěže.

„Už na trénincích spojujeme defense a offense dohromady. Musíme to začít ladit,“ uzavřel Jiří Láznička.

Mammoths navíc zároveň pořádají tradiční nábor, který proběhne 5. a 10. června. Hráči ročníků 2003 a starších všech váhových kategorií mohou zabojovat o šanci v nejvyšší soutěži.

Nábor hráčů:

sobota 5. června, 10.00

čtvrtek 10. června, 18.00

Stadion TJ Spartak Přerov, Sokolská ulice