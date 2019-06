Po domácí výhře 34:16 nad Hradcem Králové zůstávají jako jediný tým stoprocentní a dál kráčejí za jasným cílem, kterým je mistrovský titul.

„Nebyl to jednoduchý zápas. Dragons mají svou hru, kterou chtějí hrát a hrají ji dobře. My jsme se ale na to dobře připravili a myslím, že je to výborný výsledek,“ pochvaloval si po utkání hlavní kouč Mammoths Jiří Láznička.

Hlavně úvod Přerovanům v neděli na skvěle zaplněném stadionu Spartaku vyšel dokonale. Po bezchybné defenzivě stejně postupoval i útok Mamutů, který si okamžitě připsal první touchdown. Vzápětí předvedl výborný interception Schwarz a po následné povedené akci ofenzivy Přerov ovládl první čtvrtinu 14:0.

Hradec ale hlavně v útoku ukazoval, že s šišatým míčem si rozumí. Další nebezpečný útok hostů skončil na začátku druhé čtvrtiny snížením na 14:7. Další průběh utkání ale patřil Přerovanům, kteří zvítězili 34:16.

„Šlo poznat, že jejich offense makala fakt hodně. Bylo vidět, že si nás naskautovali. V naší offense to bylo super. Druhá půlka byla trošku slabší, ale fungovalo to dobře,“ byl spokojen Jiří Láznička.

Přerov v základní části 2. ligy čekají ještě tři utkání. V sobotu zajíždí na hřiště posledního Třince, pak sehrají souboj s Příbramí a na závěr svedou boj s aktuálně druhými Prague Black Panthers.

„Nesmíme nic podcenit. Budeme hrát se dvěma týmy, se kterými jsme tento rok ještě nehráli. Tohle je pro nás výzva a částečně i neznámá,“ připomněl trenér Láznička.

Realizační tým tak čekají hodiny u videa, aby přečetl hru nových soupeřů. „Je to o tom překvapit protihráče jiným systémem hry. Panthers mají hodně silný tým, i když jeho část hraje v rakouské lize. Bude to jeden z nejobtížnějších zápasů,“ zmínil Jiří Láznička.

Mamuti pochopitelně neberou nic než finálovou účast, takzvaný Silver Bowl by navíc chtěli odehrát doma v Přerově. Zde bude ale mít hlavní slovo Česká asociace amerického fotbalu. Vše záleží na návštěvnosti zápasů a jejich atraktivitě. Více než šest set fanoušků na stadionu Spartaku je slušnou vizitkou. „Maximálně bojujeme o to, abychom to hráli tady,“ prozradil Jiří Láznička.

Přerov Mammoths – Hradec Králové Dragons 34:16 (14:0, 13:7, 7:0, 0:9)

Body Přerova: Novotný 12, Stoklásek 6, Bock 6, Šulák 6, Ulica 4. Rozhodčí: Dvořáček, Polák, Frehar, Přikryl, Gazdík. Diváci: 650.