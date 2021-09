„Konečně jsme letos vyhráli, byl to dobrý týmový výkon. Neřešili jsme celkový pohled na sezonu, prostě jsme chtěli vyhrát. Já jsem tam nechal všechno, kluci tam nechali všechno,“ řekl autor rozdílového touchdownu Filip Novotný.

Mammoths v utkání s favoritem vedli ve druhé čtvrtině po famózním běhu quaterbacka Michala Stokláska do endzóny už 16:0. Jenže Steelers se vrátili do hry a po touchdownu Jakuba Březiny to v závěrečném dějství bylo 16:20 z pohledu domácích.

Zdroj: Youtube

„První poločas nám jako vždycky vyšel. Každý poločas říkám klukům, že nám druhé poločasy nejdou, upozorňujeme na to,“ krčil rameny ofenzivní koordinátor Mamutů Radim Dohnal.

Stoklásek ukázal kvalitu

Tentokrát to Mamuti nicméně zvládli. A v hlavní roli byl opět quaterback Michal Stoklásek. Nejprve skvěle našel Filipa Novotného, pak si do koncové zóny doběhl Adam Žouželka a Stoklásek poté upravil na konečných 31:20, když se dostal k odraženému míči a skóroval za dva body.

„Nedařilo se nám běhat, což je naše největší zbraň, každého se snažíme uběhat. Pak v moment, který soupeř nečeká, hodíme nějakou dlouhou přihrávku. Když jsme ve čtvrté čtvrtině prohrávali, řekl jsem Michalu Stokláskovi, ať ukáže to nejlepší, co umí. A ukázal. Naházel krásné čtyři pasy, ze čtvrtého byl nakonec touchdown,“ chválil Radim Dohnal svého quaterbacka.

Mammoths tak zakončili sezonu s jednou výhrou a pěti porážkami na posledním místě pětičlenné tabulky, několik zápasů jim ale uniklo jen těsně.

O titul mistra České republiky se 11. září v rámci 28. Czech Bowlu porvou Vysočina Gladiators a Prague Lions. Výhodu domácího prostředí budou mít Gladiátoři.

Přerov Mammoths – Ostrava Steelers 30:21 (7:0, 9:8, 0:6, 15:6)

Body: Žouželka 12, Stoklásek 8, F. Novotný 6, Ulica 3, L. Dohnal (safety) 2 – Šimečka 6, Košař 6, Březina 6, Vysloužil 2.

Rozhodčí: Dvořáček, Remeš, Frehar, Zouvala. Diváci: 192.