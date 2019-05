Zvládli předehrávku 7. kola a po třech odehraných zápasech zůstávají stoprocentní. Přerovští Mamuti v sobotu na legendárním stadionu Pod lízátky porazili Hradec Králové 21:7 a vedou 2. ligu.

Přerovští Mamuti (v bílém) | Foto: Deník / Jan Pořízek

O výhře Mammoths rozhodl výborný vstup do utkání. „Byli jsme ze začátku nahecovaní, z prvních asi čtyř akcí jsme dali tři touchdowny. Ale pak se to nějak zhroutilo. Bylo to plné individuálních chyb, na kterých musíme zapracovat. Ve druhém poločase se nám v útoku nic nedařilo. Obrana nás podržela jako vždy,“ ohlížel se offensive tackle Přerova Dušan Freis.