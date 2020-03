První dubnový víkend měli po loňském triumfu ve 2. lize a obrovsky dlouhém čekání konečně vstoupit mezi elitu. Ani přerovští Mamuti se ale startu nejvyšší soutěže jen tak nedočkají. Česká asociace amerického fotbalu v pondělí oznámila zrušení všech soutěží ve stávající podobě.

Přerovští Mamuti ve finále 2. ligy amerického fotbalu porazili Prague Black Panthers 35:0 a slavili titul. | Video: Deník/Ivan Němeček

V praxi to znamená, že všechny kluby budou muset podávat znovu přihlášky do svých soutěží. Kdy? Jakmile to situace dovolí. Nejspíš však ne dřív než v červnu. I to by byl ještě optimistický scénář.