„Příprava byla kvalitní. Přípravný zápas nám ukázal, že na tom nejsme špatně. Jdeme do toho s cílem odehrát s každým krásný zápas a co nejvíce toho vyhrát,“ hlásí předseda Přerov Mammoths Petr Stejskal.

V přípravě se Přerované utkali v Praze v repríze loňského Silver Bowlu s pražskými Black Panthers. Za ty ale tentokrát nastoupilo i několik členů elitního A-týmu, který působí v Rakousku. Panteři zvítězili 28:7, o jediný touchdown Přerova se postaral quaterback Michal Stoklásek.

„Ukázalo to, že jsme v první lize konkurenceschopní. Přestože jsme měli ve hře převážnou většinu nováčků, kluků, co přišli z juniorky, ukázali jsme, že máme solidně připravený tým,“ řekl Stoklásek.

Nesestupová sezona

Zvláštní ročník Paddock ligy pro Přerov odstartuje v neděli 16. srpna ve 14 hodin televizním utkáním s ostravskými Steelers. A proč zvláštní sezona? Nehraje se na jaře, nýbrž na podzim. Týmy nebyly povinny se do soutěže přihlásit. I proto bude pro Mamuty premiérový ročník mezi elitou nesestupový. A tak trošku přípravný.

„Naším dalším cílem je ohrát všechny hráče, zapracovat je do týmu. Na jaře by asi tolik prostoru všichni nedostali. Je to taková mezisezona, i když to je blbé slovo. V americkém fotbale nemůžete nastoupit na padesát procent. Soupeř půjde na sto a vy pak můžete tak akorát do nemocnice. Nasazení bude stoprocentní, ale prioritou nejsou výsledky,“ vysvětlil Petr Stejskal.

Úvodní duel s Ostravou se odehraje před kamerami ČT Sport, která z Přerova odvysílá přímý přenos.

Stříbro z virtuálního světa

Mamuti už ale mají se Steelers a kamerami zkušenost z play-off Paddock eligy v Praze. Přerovské trio Radim Dohnal, Daniel Smička, Marek Školoudík v ostře sledovaném finálovém klání jen těsně padlo 1:2 na zápasy.

„Všechno bylo skvěle připravené, nikdy jsem na takové akci nebyl. Atmosféra byla perfektní. Nechybělo moc a měli jsme to v kapse,“ ohlédl se Radim Dohnal. „Byl to perfektní nápad asociace, doufám, že se bude opakovat. O pohár jsme si v Praze chtěli zahrát,“ doplnil ofenzivní koordinátor Mamutů.

Ze zisku poháru se nakonec radovali ostravští Steelers. Přerov ale bude mít krásnou možnost odplaty v prvním ligovém kole na stadionu v Sokolské ulici.

„Samotnou pozvánkou je naše účast v první lize. Jestli se někomu fotbal líbil vloni, teď uvidí ještě pěknější hru. Je se na co těšit,“ uzavřel Petr Stejskal.

Paddock liga

Skupina A: Vysočina Gladiators, Ústí nad Labem Blades, Prague Mustangs, Pilsen Patriots (loňský vítěz Prague Lions se do soutěže nepřihlásil)

Skupina B: Přerov Mammoths, Ostrava Steelers, Brno Sígrs, Brno Alligators