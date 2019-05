Vítězství 23:10 se však nerodilo vůbec lehce. Už v úvodním kole 2. ligy v Praze Mamuti rozhodli díky jedinému touchdownu o hubené výhře 7:0. Tentokrát museli až v úplném závěru první půle srovnávat díky field goalu Jaroslava Ulici na 3:3.

„Začínali jsme opatrně. Šlo o udržení prvního místa a v případě prohry se mohla situace otočit. Nebylo to přímo nervózní, nikdo ale nechtěl udělat chybu. Byla to hra obran,“ hodnotil první poločas jeden z přerovských trenérů Alexandr Haišman.

Ve třetí čtvrtině Přerov sice poslal do vedení 9:3 prvním touchdownem zápasu quaterback Michal Stoklásek, na začátku posledního dějství ale po pasu Morrisona skóroval také hostující Vainer. Mustangové navíc zapsali i extra point a šli do vedení 10:9.

VÝBORNÝ ZÁVĚR I FANOUŠCI

Mamuty ale opět hnali do předu skvělí fanoušci, kterých na stadion Spartaku tentokrát zamířilo bezmála 400. Domácí navíc měli dost času a hlavně skvělého quaterbacka Stokláska, který svým druhým touchdownem otočil na 15:10. Stejný hráč se pak postaral i o důležitou dvoubodovou conversion, která dala Přerovu klíčové vedení 17:10.

„Nejtěžší bylo dostat se do zápasu, když jsme prohrávali o field goal. Naštěstí to Jára trefil, potom už to začalo jít. Trenér posílal dobré akce, sedlo nám to. Dnes to byla výborná týmová práce,“ pochvaloval si Michal Stoklásek.

Další útok Pražanů pak navíc zachytil Janeček a o vítězi začalo být jasno. Odevzdanému soupeři pak ještě zasadil poslední úder opět Michal Stoklásek, který se tak postaral o 20 z 23 bodů Mammoths. „Určitě nás namotivoval trenér, všichni jsme dneska chtěli vyhrát,“ říkal hrdina utkání.

Hlavně s druhou půlí mohli být přerovští koučové spokojeni. „Ve druhém poločase se po výborné práci obrany a interceptionu rozjel i útok. Bylo to takové vyhecované a už to šlo,“ dodal závěrem Alexandr Haišman.

Mamuti si nyní dva týdny odpočinou a v neděli 2. června na to opět vlétnou v domácím prostředí stadionu Spartaku, kdy budou favoritem v boji s Hradec Králové Dragons.

Přerov Mammoths – Prague Mustangs 23:10 (0:3, 3:0, 6:0, 14:7)

Body: Stoklásek 20, Ulica 3 – Vainer 6, Kraus 4. Rozhodčí: Gazdík, Š. Zouvala, M. Zouvala, Šlesingerová, Hofrichtrová. Diváci: 360.