OBRAZEM: Mamuti a Kameron roztančili měšťák. Kdo bral ceny?

V roce 2011 se začala v Olomouci scházet parta nadšenců s chutí zahrát si v tuzemských podmínkách americký fotbal. Dozvěděl se o nich David Novotný, bývalý hráč nejlepších pražských klubů Lions a Black Hawks.

„Vkládal jsem do toho hlavně čas a fotbalovost. Kluci přišli s tím, že si to jdou zkusit, jestli jim to půjde. Každý chtěl hrát quaterbacka. To samozřejmě nejde,“ usmál se Novotný při vzpomínání.

Kvůli zranění už nemohl hrát, své zkušenosti ale chtěl předávat dál. Převzal tedy tým, tehdy ještě pod názvem Olomouc Predators. Coby rodilý Přerovan ale měl blíže k městu od pradávna spjatému s Mamuty.

V Přerově uspořádal vydařené nábory, přivedl několik zajímavých hráčů a tým se tak přirozeně přesunul do města na řece Bečvě. A dostal název Mammoths.

„Atmosféra byla tenkrát natolik dobrá, že se vše na sebe nabalovalo a kluků přibývalo. Mě to naplňovalo. Dodávalo mi to sílu, i když po pěti letech jsem byl absolutně vycucaný,“ přiznal David Novotný s úsmevem.

Z nuly mezi elitu

První zápas odehráli Mamuti 14. října 2012 proti Vysočině Gladiators v areálu přerovské „Viktorky“ v Alšově ulici, kde klub odstartoval i své působení v tuzemských soutěžích.

V roce 2017 Přerov získal Bronze Bowl, postoupil do druhé nejvyšší soutěže, kterou ovládl o dva roky později. Bez výpomoci hráčů ze zámoří se od píky propracoval až mezi elitu.

Už na stadionu Spartaku Přerov v Sokolské ulici pak Mamuti prožívali třeba fantastickou vítěznou premiéru v nejvyšší lize, kdy před kamerami České televize v přímém přenosu porazili favorizovanou Ostravu Steelers, nebo postup do semifinále v roce minulém, což zůstává největším úspěchem přerovského amerického fotbalu.

Ambiciózní klub už sice vedou jiní a dělají to velice dobře, David Novotný však zůstává jakýmsi „otcem zakladatelem“, bez kterého by nic ze zmíněného nemohlo existovat.

Sám se aktuálně věnuje přerovské basketbalové mládeži v klubu TBS Přerov. „Začínal jsem jako basketbalista a oba sporty mám rád. Teď chci pomoct basketu v Přerově,“ říkal Novotný na pódiu bezprostředně po uvedení do síně slávy.

„Pro mě osobně byla síň slávy nejkrásnější událostí reprezentačního plesu. David s námi už nějakou dobu není, ale pro mě je to otec amerického fotbalu v Přerově. Nebýt jeho, Přerov tento sport nemá, Mamuti nemají několik ocenění pro přerovský tým roku. David je ikonou a vždycky bude,“ smekl závěrem předseda Přerov Mammoths Petr Stejskal.

