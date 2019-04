„Nevíme, co od toho čekat. Máme s nimi pozitivní bilanci, ale spojili se s Prague Hippos, jsou to dva druholigové celky spojené v jeden, navíc mají zahraničního quaterbacka,“ vysvětluje ofenzivní koordinátor Mammoths Radim Dohnal.

„Určitě se všichni těšíme na první zápas, nemůžeme se dočkat. Budeme se snažit uplatnit, co celou dobu trénujeme. Já myslím, že přerovské fanoušky potěšíme,“ věří jedna z opor, quaterback Michal Stoklásek.

Přerované určitě v hlavním městě budou chtít do druhé nejvyšší soutěže vstoupit vítězně. Vloni při své premiéře ve druhé lize sahali po účasti v Silver Bowlu a šanci na postup mezi elitu. Nakonec z toho bylo pěkné třetí místo.

„Určitě chceme do finále, určitě ho chceme hrát tady na Spartaku. Kdybychom postoupili do první ligy, tak by to bylo super,“ prozradil Radim Dohnal.

Ano, Mamuti se z „Viktorky“ (stadionu SK Přerov v Alšově ulici) přesunuli na hlavní přerovský fotbalový stánek Spartaku v Sokolské ulici. Už v minulých letech se zápasy Přerovanů těšily z návštěvy stovek fanoušků, kteří si nyní budou mít kde sednout.

NOVÝ „HEAD COACH“

Další výraznou novinkou je angažmá hlavního kouče Jiřího Lázničky. Ten dříve působil jako hráč brněnských Alligators a Sígrs, později sám trénoval Aligátory.

„Chtěl bych z Mammoths udělat tým, který je jedním celkem, který funguje jako jedno tělo. No a vyhrát ligu, o tom žádná,“ má jasno Jiří Láznička, který v Přerově působil už v minulé sezoně jako kouč ofenzivní linie.

„Jirka do toho určitě přinesl nové věci. Oproti předchozímu ročníku je to zlepšení v individuálních drilech, i celkové týmové zlepšení tam je cítit,“ pochvaluje si Michal Stoklásek.

Nejvýraznější hráčskou posilou je příchod wide receivera Davida Holuba z prvoligových Pardubic. Mamutům se ale také povedlo naverbovat několik nadějných nováčků.

„Přišlo jich přes dvacet, postupně se vytřídili a zůstalo přes deset nováčků. Byl to jeden z nejlepších náborů, jaké jsme kdy měli. Jsou to fakt schopní hráči, které použijeme,“ přiblížil koordinátor ofenzivy Dohnal.

Defenzivě by zase mělo pomoci povedené soustředění. „Bylo to hodně výživné. Přijel k nám americký defenzivní hráč Ostravy Steelers a hodně nám pomohl, co se obrany týče,“ prozradil Radim Dohnal.

Nezbývá než držet Mamutům palce při pražské premiéře. Už další týden se pak Přerov poprvé představí doma. V neděli 28. dubna přivítá třinecké Sharks.

Domácí utkání Mamutů:

28. 4. Přerov – Třinec Sharks (14.00)

19. 5. Přerov – Prague Mustangs (14.00)

2. 6. Přerov – Hradec Králové (13.00)

30. 6. Přerov – Prague Black Panthers (14.00)