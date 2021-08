Čtyři zápasy, čtyři porážky. Přerovští Mamuti na první výhru v letošní sezoně nejvyšší Kittfort ligy čekají. Naposledy museli skousnout osm touchdownů od ostravských Steelers. Venkovní prohra 26:56 je ale možná až příliš krutá.

Přerov Mammoths (v červené) proti Vysočina Gladiators. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Nemyslím si, že to byl debakl. Do poločasu rozhodla jedna chyba, jinak to byl vyrovnaný zápas. Problém byl asi v tom, že jsme nedokázali zastavit jejich běhovou hru,“ ohlédl se ofenzivní koordinátor Mammoths Radim Dohnal.