„Původní plán byl počkat, měly být jarní prázdniny a s kamarádkami jsme měly naplánovaný výlet. Nakonec jsme si místo letenek do Kalifornie koupily letenky domů. Bylo to na poslední chvilku,“ vrací se talentovaná blokařka necelé dva měsíce nazpět.

EPIDEMIE JAKO V ČÍNĚ? PRÝ NIKDY

„Většinu času se to tam vůbec neřešilo. Uklidňovali všechny, že v pohodě, že taková epidemie, jako byla v Číně, tam nikdy nevypukne. Pak to ale byla otázka jednoho týdne, otočilo se to o 180 stupňů,“ popisuje Magdaléna Jehlářová dění v univerzitním kampusu.

Rázem se v březnu rušily i ty nejvýznamnější sportovní události. Volejbalová sezona washingtonských Pum sice skončila v zimě a začíná až v létě, pro tým Jehlářové se ale pochopitelně jednalo o velký zásah do každodenního fungování.

„Postupně jsme dostávali zprávy, že hodně škol přechází na formu online studia až do konce semestru,“ vysvětluje Jehlářová. Volba byla tedy jasná – letět domů.

„Abych pravdu řekla, byla to jedna za nejpříjemnějších cest, co jsem v letadle zažila,“ směje se.

„V té době už létalo strašně málo lidí, bylo to poloprázdné, měla jsem pro sebe čtyři sedadla,“ dodává.

ČTRNÁCT DNÍ V KARANTÉNĚ

Do povinné karantény po příletu z USA nemusela, podle českých úřadů se ještě nejednalo o rizikovou oblast. Přesto zůstala dvacetiletá volejbalistka raději doma. „Nechtěla jsem nic podcenit,“ má jasno.

Domácí karanténa ale rozhodně neznamenala nicnedělání.

„V průběhu celé té doby nám trenéři posílali domácí cvičení, abychom se udržovaly v kondici. Takže cvičím doma, hodně chodím běhat, teď už můžu chodit i hrát beach a volejbal,“ vyjmenovává Magda.

Musí se také učit. Minulý týden byl pro ni zkouškovým, předtím se účastnila studijních hodin přes internet.

„Měli jsme všechny hodiny v normálních časech přes platformu Zoom. Připojila se celá třída,“ vysvětluje.

ZKOUŠKA VE ČTYŘI RÁNO

Normální pro ně ale nebyly časy zkoušek. I kvůli časovému posunu má Jehlářová za sebou vskutku netradiční testy.

„Je to celkem šílené. Termíny jsou třeba v sedm večer místního času, já je mám ve čtyři ráno,“ směje se.

„První zkoušku jsem zkusila být celou dobu vzhůru, ale bylo to dost hrozné. Ono to trvá dvě hodiny a soustředit se od čtyř do šesti je šílené,“ usmívá se.

Zkoušky ale má úspěšně za sebou.

Za normálních okolností by se do Spojených států měla vrátit v červnu, kdy pro sportovce odstartuje letní semestr.

„Nejhorší je to, že nikdo neví, na čem jsme. Musí to přijít úplně ze shora, že celá NCAA může trénovat. Školy musí otevřít kampusy. Nikdo ale neví, jestli tam budeme moci být už tak brzo. Trenéři pracují s různými variantami,“ popsala Jehlářová situaci.

Zároveň ale přerovská odchovankyně věří, že na regulérní sezonu už v Americe bude. A bude týmu pomáhat znovu se prokousat mezi ty nejlepší v zemi.

„Já si myslím, že v takovém červenci už tam určitě budu,“ odhadla.

Žádná náhlá, nečekaná, zato však vítaná výpomoc pro extraligové družstvo přerovských žen se tedy kvůli koronaviru nechystá. „To by bylo dost komplikované,“ uzavřela Magdaléna Jehlářová.